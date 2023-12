Il y a plusieurs jours de cela, les serveurs d'Insomniac Games ont été piratés et de nombreuses données ont été dérobées. Le hacker, qui avait tenté d'extorquer de l'argent au studio, a finalement tout balancer sur le Net. Résultat, d'autres leaks massifs Marvel's Wolverine circulent actuellement. Pour l'instant, les informations personnelles des employés, qui avaient été également volées lors du hack, semblent encore avoir été préservées. Mais pour combien de temps encore ? Il faut espérer pour les salariés que le coupable soit retrouvé avant qu'il ne dévoile ces données sensibles. Mais ces nouveaux leaks qui ne portaient que sur Marvel's Wolverine sont en réalité bien plus vastes. En effet, c'est toute une série de jeux PS5 - voire PS6 - qui a leaké.

Un leak massif d'exclusivités PS5 / PS6

Les développeurs de Marvel's Spider-Man 2 se seraient certainement bien passés de ce malencontreux événement qui révèle tous leurs futurs plans pour les prochaines années. En plus des nouvelles informations sur Marvel's Wolverine, quatre jeux PS5 Insomniac Games non annoncés ont été leakés. Aucun détail sur tous ces titres n'est disponible, mais on a au moins les noms et des fenêtres de sortie. Attention si vous voulez garder la surprise.

Insomniac Games arrivera t-il à maintenir la folle cadence de développement que le studio a jusqu'à maintenant ? Vraisemblablement, oui. Entre l'année fiscale 2025 et l'année 2030, les équipes auraient déjà quatre jeux PS5 sur leur feuille de route. Si le conditionnel est de mise, c'est parce que le calendrier n'est jamais vraiment figé et qu'il a peut-être déjà évolué. Pour commencer, Insomniac aurait bien l'intention de produire un jeu Venom qui serait prévu pour l'année fiscale 2025.

Ensuite, ce serait au tour de Marvel's Spider-Man 3 pour l'année fiscale 2028, suivi d'un nouveau Ratchet and Clank pour l'année fiscale 2029. À noter que ces deux jeux PS5 avaient déjà été mentionnés il y a quelques jours. Enfin, et c'est la plus grosse surprise, un projet X-Men est dans les cartons avec un lancement au cours de l'année fiscale 2030.

Plusieurs jeux Insomniac Games ont leaké sur la Toile

Si on résume, Insomniac Games a donc dans les cartons Marvel's Wolverine, Marvel's Venom, Marvel's Spider-Man 3, un nouveau Ratchet and Clank et Marvel's X-Men. Mais pour l'instant, il faut se montrer prudent car on ne sait pas réellement l'état de ces projets et qui plus est, tous ne sont pas forcément destinés à la PS5.

En effet à la vue de certaines fenêtres de sortie, il n'est pas exclu de penser que certains jeux seront des exclusivités PS6. Pourquoi ? Lors des négociations de Call of Duty pour garder la licence sur les consoles Sony, Microsoft a cité explicitement la next-gen. « La durée du contrat irait au-delà de la période de lancement de la prochaine génération de consoles (en 2028). Donc Call of Duty sera disponible sur les futures consoles PlayStation si l'une d'entre elles sort pendant la durée de l'accord. Un accord qui garantira une parité entre PlayStation et Xbox pour les jeux CoD ». Dans un document interne, Sony a également parlé d'une sortie en 2028 pour la PS6... au minimum.

Quatre jeux Insomniac PS5 / PS6 dans les tuyaux ? C'est déjà énorme... et ce n'est pas fini ! Si l'on en croit le précédent leak encore tout récent, un jeu Marvel's Spider-Verse pourrait être également à l'étude. Selon les théories, il pourrait s'agir du soft multijoueur du studio. À voir donc, mais avec tout cela, c'est les fans Marvel qui vont être contents. En revanche, d'autres risquent de déplorer l'absence d'une nouvelle licence dans les prochaines années. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ?