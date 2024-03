Shawn Layden, ancien dirigeant de PlayStation, a récemment partagé son point de vue sur les défis croissants liés à la production de jeux exclusifs AAA, dans un contexte où les coûts de développement ne cessent d'augmenter. S'adressant à VentureBeat, Layden a souligné que les budgets des jeux sur PS5 et la stratégie multiplateforme de Microsoft mettent en lumière la difficulté croissante de maintenir l'exclusivité des jeux à gros budget.

La PS5 et les exclusivités

Selon Layden, lorsque les budgets dépassent les 200 millions de dollars, l'exclusivité devient un talon d'Achille. Il explique que les coûts exorbitants obligent les fabricants de plateformes à repenser leur stratégie en matière d'exclusivité, surtout dans le cas de jeux destinés à un large public.

L'ancien chef de PlayStation affirme que l'exclusivité a plus de sens pour les jeux solo que pour les jeux multijoueurs. Il cite Helldivers 2 comme exemple d'un jeu qui a tiré avantage d'une sortie multiplateforme. Bien qu'il ne soit pas contre les exclusivités de jeux solo, Layden estime que les budgets colossaux de plus de 200 millions de dollars continuent de compliquer la tâche des fabricants de consoles. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie la situation actuelle de Sony et les divers licenciements dont on avait pu vous parler sur Gameblog.

Layden explique un point crucial : si un jeu coûte 250 millions de dollars à produire, les développeurs et les éditeurs souhaitent le vendre au plus grand nombre possible de joueurs, même si cela représente seulement 10 % de plus que leur base actuelle. Il remarque que, malgré les générations successives, la base installée globale de consoles n'a jamais dépassé 250 millions d'unités, un chiffre bien en deçà des attentes compte tenu de l'augmentation des coûts de développement.

De plus, Layden critique le manque d'initiatives des entreprises pour attirer davantage de personnes vers le jeu sur console. Cette observation soulève une question importante : comment l'industrie peut-elle innover pour élargir son public tout en gérant les coûts de développement croissants ? Ces commentaires de Layden invitent à une réflexion sur l'avenir des jeux exclusifs et sur la manière dont les entreprises peuvent adapter leurs stratégies pour rester compétitives dans un marché en constante évolution.