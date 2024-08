Les exclusivités ne se bousculent pas au portillon cette année. 2024 est une période assez creuse de ce point de vue pour les joueuses et joueurs PS5. Malgré quelques sorties fortes, comme FF7 Rebirth et Stellar Blade, ainsi qu’Astro Bot et LEGO Horizons Adventures à venir, c’est assez calme du côté de PlayStation. Cela changerait prochainement. C’est un secret de polichinelle à ce stade, Sony préparait doucement l’arrivée d’une PS5 Pro et de jeux maison pour la mettre en valeur. La rumeur veut que la console surpuissante soit annoncée lors d’un PlayStation Showcase majeur en septembre. Si tel est le cas, les joueurs peuvent visiblement s’attendre à pas mal de nouveautés des PlayStation Studios.

Plein d'exclus PS5 en 2025 ?

2024 n’aura pas été l’année des studios PlayStation. Sony a davantage misé sur ses partenaires avec FF7 Rebirth, Helldivers 2, Rise of the Ronin ou encore Stellar Blade. Quelques exclusivités maison vont évidemment sortir, dont le jeu service Concord loin d’avoir fait l’unanimité lors de sa bêta ouverte. S’il y aura une disette ces prochains mois, l’année 2025 s’annonce des plus charnières pour les joueurs PS5.

De nombreux PlayStation Studios travaillent plus ou moins en secret sur plusieurs projets et il semblerait qu’une partie d’entre eux sortiront l’année prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider NateTheHate aux informations souvent justes en ce qui concerne la marque. Selon lui, 2025 serait l’une des meilleures années pour la PS5 en termes de contenus et Sony dévoilerait ses plans d’ici cet automne, alimentant encore les rumeurs d’un PlayStation Showcase d’ici la fin septembre.

A quoi s'attendre pour l'année prochaine ?

Dans son dernier rapport financier, Sony a assuré avoir conscience du manque de jeux « phares » sur PS5 cette année et a promis que ses studios travaillaient sans relâche pour « publier de façon continue et cohérente des jeux à succès », suite à la restructuration survenue l’année dernière. Il faut dire que ce ne sont pas les projets qui manquent, et rumeur ou pas, on sait que Sony prépare de grandes choses en interne pour la PS5. En plus de plancher officiellement sur The Last of Us 3, Naughty Dog a bien avancé sur une toute nouvelle licence qui serait soit de la science-fiction soit de la fantasy selon les bruits de couloir.

Santa Monica bûche également sur sa première nouvelle licence depuis presque 20 ans. Pilotée par Cory Barlog (God of War 2018), elle serait elle aussi orientée SF. Sucker Punch travaille depuis quelque temps sur Ghost of Tsushima 2 quand Insomniac Games a dans ses cartons un DLC pour Marvel’s Spider-Man 2 et surtout Marvel’s Wolverine.

Marvel's Wolverine prévu en 2025 sur PS5 © Insomniac Games

Source : NateTheHate