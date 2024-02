On a maintenant la confirmation qu'une grosse exclusivité est en approche sur PS5, mais Sony a une autre information majeure pour nous. Elle concerne les sorties à venir en 2024 et début 2025.

L'année 2024 promet quelques belles sorties côté PlayStation. On parle bien d'exclusivités PS5, et il y en a deux qui nous viennent en tête. On a d'abord Rise of the Ronin, dont le gameplay viscéral a piqué la curiosité de nombreux joueurs. Mais on a aussi Stellar Blade, qui a récemment été au cœur d'une polémique vis-à-vis de son héroïne. Néanmoins, est-ce que c'est tout ? Sony nous prépare-t-il d'autres surprises en réserve ? Eh bien, de toute évidence, c'est le cas et on a même un nom à vous donner.

Une nouvelle exclusivité sur PS5 se dévoile

Alors attention, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ne vous attendez pas à des images inédites sur PS5, ou carrément à une bande-annonce sortie de nulle part. Ici, on a affaire à un dépôt de marque de la part de Sony Interactive Entertainment. Aux Etats-Unis, le 12 février dernier, il a déposé le nom de « Intergalactic : The Heretic Prophet ». Pour le coup, ça a interpellé un certain nombre de personnes, pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'on voit un tel titre. Mais alors, à quoi pourrait-on avoir affaire ?

Pour l'instant, c'est difficile de se prononcer. Il s'agit clairement d'une nouvelle IP, mais c'est assez rare que le dépôt du nom se fasse avant la grande annonce. Bien sûr, au vu du titre, on peut déjà commencer à faire des théories sur la forme que prendra l'aventure. Le mot « Intergalatic » nous évoque évidemment l'espace, mais c'est à peu près tout. Globalement, on reste dans le flou. D'ailleurs, est-ce que ce sera bien une exclusivité PS5 ? Sur ce point, il y a peu de doute à avoir, en particulier lorsqu'on regarde les propos de la firme lors de son dernier rapport financier.

Une grosse annonce de la part de Sony

Pour être plus précis, c'est Hiroki Totoki qui a pris la parole. Pour rappel, c'est le directeur opérationnel et financier de Sony (président du groupe jusqu'en avril 2024, suite à quoi il sera PDG par intérim). Notre homme a fait une déclaration concernant les exclusivités à venir sur la PS5 pour le prochain exercice fiscal. Ce dernier va prendre place du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le plan est de ne pas sortir de nouveaux jeux qui seraient issus de licences majeures comme God of War ou Marvel's Spider-Man.

En ce qui concerne les jeux first-party, nous cherchons à continuer à nous concentrer sur la production d’œuvres de haute qualité et sur le développement de jeux services. Même si de grands projets sont en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres issus de franchises majeures bien établies au prochain exercice fiscal. Hiroki Totoki

La priorité sera donc donnée à des exclusivités moins « importantes » dans le paysage de Sony. Il est important de noter que ça peut concerner de nouvelles propriétés intellectuelles comme Concord ou le fameux jeu dont on a parlé plus haut. C'est également le cas de franchises établies comme Until Dawn, car elles ne sont pas considérées comme étant majeures. A partir de là, on peut seulement émettre des hypothèses sur les sorties à venir pour 2024 et début 2025. Ceci dit, ça nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui nous attend.