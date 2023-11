Shift Up, développeur du jeu PS5 Stellar Blade, a récemment franchi une étape majeure en signant un accord avec Sony Interactive Entertainment. Une bonne nouvelle pour la PS5 et son futur catalogue de jeu. Que peut t-on apprendre exactement ?

La PS5 et les jeux coréens

Cette entente fait de Shift Up le premier studio second-party de Sony en Corée du Sud. Une initiative inédite pour l'entreprise. Auparavant annoncé sous le nom Project Eve comme un jeu multiplateforme, Stellar Blade sera désormais une exclusivité PS5, suite à un accord préalable avec Sony.

La date de lancement de Stellar Blade sur PS5 reste indéterminée. Selon des informations relayées par GameChosun.co.kr, l'accord entre Shift Up et Sony, signé le 24 novembre, inclut non seulement la cession des droits de publication du jeu à Sony, mais aussi l'intégration de Shift Up au programme de partenaires second-party de SIE. Pour l'heure, aucune information supplémentaire n'a été divulguée concernant d'autres projets futurs de Shift Up avec Sony.

Pour mémoire, un jeu second party désigne un jeu vidéo développé par un studio externe mais publié ou financé exclusivement par le propriétaire d'une plateforme de jeu. Comme Sony, Microsoft ou Nintendo. Contrairement aux jeux "first party", qui sont développés par des studios internes ou des filiales appartenant directement au propriétaire de la plateforme, les jeux second party sont créés par des studios indépendants qui ont des accords spécifiques avec ces propriétaires. C'est le cas ici avec l'entreprise coréenne.

Une exclusivité prometteuse

Concernant Stellar Blade, bien que prévu initialement pour une sortie en 2023, le jeu semble connaître un retard. De nouvelles informations sur la date de sortie seront communiquées ultérieurement, selon GameChosun. Le jeu avait déjà capté l'attention lors de sa révélation au PlayStation Showcase de 2021. Et avait suscité l'intérêt avec ses améliorations visuelles lors de sa réapparition un an plus tard.

Le jeu suit l'histoire d'Eve et de son équipe, qui atterrissent sur une Terre désolée dans l'espoir de la reconquérir. Ils rencontrent Adam, un survivant, qui les guide vers Xion, la dernière ville existante. Là, Eve s'engage auprès des habitants de Xion, et contribue à la renaissance de la ville dans sa quête pour sauver la Terre.

La signature de ce contrat indique une chose : pour Sony, ce jeu semble prometteur. On peut espérer qu'avec cet accord, des ressources plus importantes seront allouées au jeu, afin d'en faire une œuvre encore plus impressionnante.