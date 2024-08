Après avoir fait forte impression avec du gameplay lors de sa dernière grosse présentation dans le cadre du Summer Game Fest 2024, le très surveillé Phantom Blade Zero est hélas bien loin d'être sorti en exclusivité console sur PS5 et PC. C'est en tout cas ce qu'indique le YouTubeur JorRaptor, qui a pu essayer le jeu et discuté avec de nombreuses personnes proches du dossier.

Phantom Blade Zero sur PC et PS5, ce n'est hélas pas pour tout de suite

De nombreuses exclusivités consoles PS5 à venir ne viennent pas forcément là où on les attendaient. Ballad of Antara, Lost Soul Aside, Where Winds Meet ou encore en l'occurrence Phantom Blade Zero sont en effet trois exclus prometteuses, développés par des studios chinois. À l'instar d'un certain Black Myth Wukong, qui va enfin sortir le 20 août, ces titres présentent un temps de développement très long.

Tel serait ainsi également le cas pour Phantom Blade Zero, qui nous intéresse ici. Celui-ci a fait l'objet de nombreuses présentations cet été. Nous aurions donc pu nous attendre à ce que S-GAME, le studio derrière cette exclusivité console PS5 prometteuse, soit bien avancé dans son travail, avec une potentielle sortie en 2025. Il n'en serait hélas rien, d'après de nombreuses previews à son sujet, dont celle du YouTubeur JorRaptor. Dans une récente vidéo nous offrant du gameplay de cet action-RPG rappelant à s'y méprendre l'excellent Sekiro, nous apprenons qu'il faudra être très patient à son sujet. Il serait en effet question d'une sortie prévue aux alentours de... l'automne 2026.

En attendant, les joueuses et joueurs intrigués par ce titre à venir sur PS5 et PC peuvent en voir de nouvelles séquences de gameplay, courtoisie de JorRaptor. Il faudra apparemment s'en contenter avant que le très ambitieux et prometteur Phantom Blade Zero refasse parler de lui d'ici à son a priori très lointaine sortie dans deux longues années.

Source : JorRaptor sur YouTube