Ces derniers jours, on a malheureusement appris l'annulation d'une exclu PS5. Un projet non dévoilé mais qui aurait dû vraisemblablement être un jeu de tir SF selon les informations qui circulent. Une annulation qui a eu de lourdes conséquences puisque 40% de la masse salariale aurait été licenciée dans la foulée. Hélas, un deuxième studio serait aussi dans une situation très compliquée.

Le jeu PS5 des créateurs de Call of Duty dans une impasse ?

Comme clamé à plusieurs reprises, Sony Interactive Entertainment veut diversifier son catalogue PS5, et au-delà, en se positionnant sur un secteur où il est absent. Celui du GaaS (Game as a Service). Et le constructeur japonais n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'il compte sortir 10 jeux service d'ici 2026. Des productions multijoueur qui vont pouvoir être monnayées sur le long terme, sauf en cas de flop complet.

Dans ces nombreux projets en cours de développement, il y a le premier jeu de Deviation Games. Un studio qui a été fondé par des ex-membres de Treyarch (Call of Duty Black Ops) et qui est financé par PlayStation, tout en restant autonome. Une exclusivité PS5 qui serait un action-RPG narratif jouable en solo ou en co-op. Mais ce titre encore secret serait peut-être en mauvaise posture et même en danger.

En effet, un certain nombre d'employés ont fait part de leur licenciement sur les réseaux sociaux. Comme Kyler Perras, software engineer, qui a déclaré « Mon studio s'est récemment retrouvé en difficulté et a été contraint de procéder à des mises à pied. J'en ai fait partie » via VGC. Le nombre d'employés renvoyés pourrait s'éléver à 90. Si c'est le cas, ce serait une catastrophe pour Deviation Games et potentiellement pour leur exclu PS5. En 2021, il y avait visiblement plus de 100 salariés.

Concept art de l'exclu PS5 du studio Haven de Jade Raymond (crédits : site officiel).

PlayStation à fond dans les jeux service

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment annonçait également la fermeture de PixelOpus. Les concepteurs de Concrete Genie. Un porte-parole expliquait alors « PlayStation Studios évalue régulièrement son portefeuille et l’état des projets de chacun pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs stratégiques à court et long termes de l’organisation ». Reste à déterminer si les pertes seront aussi lourdes pour Deviation Games avec une annulation de leur exclu PS5, ce qui entraînerait possiblement une fermeture du studio.

Si jamais cela devait être le cas, la stratégie jeux service de PlayStation commencerait plutôt mal. Et pourtant, la firme japonaise a de grandes ambitions. Au-delà du nombre de titres en production, l'entreprise affirme vouloir des softs qui seront très différents les uns les autres. « Les studios PlayStation développent toutes sortes de jeux que l’on peut qualifier de “jeux service”, ciblant différents genres, différents calendriers de sortie et de différentes tailles » dixit Hermen Hulst, le boss de PlayStation Studios.

Mais alors quels seront ces 10 jeux service ? D'abord, il y a le nouveau jeu de Jade Raymond (Assassin's Creed) et son studio Haven. Ensuite, il y a également l'énorme titre multi de Firewalk, un des derniers rouages de la famille PlayStation Studios. C'est encore très flou mais une offre d'emploi a annoncé qu'une franchise PS « très prisée » allait être transformée en GaaS.

D'ici les prochains mois, il y aura également The Last of Us Factions ainsi qu'une prod multi Insomniac Games, en plus de leurs très attendus jeux solo Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine. On y verra peut-être plus clair très prochainement lors du State of Play qui devrait avoir lieu fin mai.