Six jours seulement après la màj 22.02-06.00.01, la PS5 passe en version 22.02-06.02.00.04 avec une nouvelle mise à jour bien énigmatique...

La mise à jour PS5 22.02-06.02.00.04 disponible

Sony aurait-il décelé un souci majeur ou une faille dans la dernière mise à jour de la PS5 ? On ne le saura jamais, mais en tout cas, il faudra installer un nouveau firmware en rallumant votre console. Et comme le précédent, il n'apporte rien de véritablement visible. Il se contente comme l'autre « d'améliorer les performances du système ». Comment ? L'éternelle question !

Le firmware pèse encore un peu plus d'1Go. Toutefois, vous n'aurez pas à brancher votre manette DualSense pour la mettre à jour, ce qui est souvent le cas d'habitude. Et si vous n'avez pas encore de PlayStation 5, ne perdez pas espoir !

Pour la fin d'année, juste à temps pour God of War Ragnarok, Sony va mettre les bouchées doubles et va être en mesure de fournir du stock pour contrer la pénurie. Selon le toujours très bien renseigné Tom Henderson, ce sont 30 millions de PS5 qui pourraient se retrouver sur le marché pour l'année fiscale 2023. D'un coup, on entend « Cheh in our oreillette » pour ceux qui font un business de la pénurie, comme l'Etat devenu à son tour un scalper.