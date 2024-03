Une mécanique ultra attendue par tous pourrait bel et bien arriver bientôt sur PS5 de façon totalement légale et officielle. De quoi combler bon nombre d'amateurs de rétro-gaming.

Le retro gaming compte de nombreux amateurs au sein de la communauté des joueurs. Et bon nombre d'entre eux demandent officiellement à Sony de faire quelque chose à propos de certains jeux des vieilles consoles. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise pourrait avoir entendu le message et préparer en conséquence quelque chose pour combler tout le monde. Bientôt un émulateur officiel sur PS5 ? Ça semble en tout cas très prometteur. On vous dit tout ce que l'on peut savoir sur le sujet.

Un émulateur sur PS5

Le monde du gaming est en ébullition à la suite d'informations suggérant que la PS5 pourrait bientôt bénéficier d'un émulateur permettant de jouer à des classiques de la PlayStation 2. Implicit Conversions, une entreprise affirmant collaborer avec Sony Interactive Entertainment, serait à l'origine de ce projet ambitieux. Elle a déjà réussi à intégrer des jeux PS1 et PSP sur les consoles modernes de Sony grâce à la collection PlayStation Plus Premium Classics.

Cependant, avant que les nostalgiques ne s'emballent, il convient de souligner une limitation importante : il n'y a aucune confirmation que cet émulateur pourra lire les disques PS2 physiques possédés par les joueurs. Il semblerait plutôt que, comme pour les jeux PS1 et PSP déjà portés, les jeux rétro de PlayStation seront disponibles en version numérique et restreints aux abonnés de PlayStation Plus Premium.

Florilège de jeux de l'époque de la PS2

Pas forcément comme vous l'imaginez

Cette approche reflète une tendance observée depuis plusieurs années dans l'industrie du jeu vidéo, où les entreprises, dont Sony, exploitent l'émulation pour revendre des jeux rétro à une nouvelle génération de joueurs. Si cette méthode peut décevoir les collectionneurs ayant déjà une vaste bibliothèque de jeux physiques, elle représente néanmoins une pratique commerciale raisonnable pour un public plus large non familier avec l'émulation et les jeux originaux.

En parallèle, l'industrie voit des développements similaires et des litiges juridiques, comme le montre le récent accord entre Nintendo et Tropic Haze concernant l'émulateur Yuzu Switch, se concluant par l'arrêt de Yuzu et une amende de 2,4 millions de dollars à l'encontre de Tropic Haze. Rien que ça... Bref, dans tous les cas, ne ressortez pas tout de suite vos jeux poussiéreux du placard, car la messe n'est pas encore dite.