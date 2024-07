Après l'Epic Games Store, c'est au tour de la PS5 de faire profiter de ce lot de DLC gratuits pour un certain Crime Boss: Rockay City, développé par INGAME Studios et édité par 505 Games. Si la perspective de faire des braquages en compagnie d'un casting proprement fou composé notamment de Michael Madsen, Danny Trejo, Danny Glover, Chuck Norris ou encore Kim Basinger, cette affaire pourrait vous intéresser encore davantage.

Hold-up sur les DLC gratuits de Crime Boss Rockay City sur PS5

Naturellement, pour profiter des DLC gratuits de Crime Boss: Rockay City sur PS5, il faut impérativement disposer du jeu de base. Celui-ci prenait pour rappel la forme d'un jeu de braquage narratif, avec un casting qui ferait baver de nombreuses superproductions hollywoodiennes. À son lancement, le titre d'INGAMES Studios semble toutefois avoir mis tout l'argent de la banque dans son casting, le reste présentant de nombreux défauts. Une manière comme une autre de se rattraper avec ses DLC à récupérer gratuitement, qui garnissent en effet grandement le jeu en contenu. Ceux-ci sont au nombre de quatre, à récupérer sur le PS Store de votre console ou via les ancres de lien relatives à chaque contenu.

Nous avons d'abord Cagnali's Order, qui plonge les joueurs dans une nouvelle intrigue où ils doivent contrer une armée de robots dirigée par Cagnali Industries. Ce DLC inclut des braquages innovants, une bande-son thématique, et des missions coopératives, offrant une expérience de jeu enrichie avec des éléments de science-fiction des années 90. Un autre DLC centré sur l'histoire à récupérer sur PS5 est la Coupe d'or du Dragon, qui se concentre sur l'événement éponyme. Ce DLC propose des éléments et des missions thématiques, offrant des défis uniques et des récompenses exclusives.

Vient ensuite le Pack d'armes tactiques, qui introduit une variété d'armes conçues pour une approche plus stratégique des missions. Ces armes permettent aux joueurs de planifier et d'exécuter leurs opérations avec une précision accrue, transformant leur manière d'aborder les combats. Pour rester sur les armes, nous avons enfin le Pack Heavy Hitters, qui ajoute des armes et équipements puissants, permettant aux joueurs de renforcer leur arsenal pour affronter des ennemis toujours plus redoutables. Ces nouveaux ajouts sont naturellement conçus pour offrir un avantage significatif lors des missions.