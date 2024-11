Entre fin octobre et début novembre, Capcom a offert l'opportunité aux abonnés PS Plus, puis à tous les joueurs PS5, Xbox Series X|S et PC de jouer à Monster Hunter Wilds en avant-première. Un beau cadeau puisqu'avant cela, la démo était uniquement accessible à la presse spécialisée ou sur des salons également ouverts au public comme la Paris Games Week 2024. Dès cette semaine, les utilisatrices et utilisateurs PlayStation 5 vont pouvoir avoir un aperçu de ce gros jeu de 2025 avec une démo gratuite exclusive.

Ce gros jeu de 2025 jouable dès cette semaine sur PS5

Le PlayStation Blog a annoncé qu'un gros jeu de 2025 sera bientôt jouable gratuitement en avance sur PS5. Il s'agit de la franchise de muso la plus emblématique : Dynasty Warriors. En effet, le producteur Tomohiko Sho a publié un communiqué pour annoncer la bonne nouvelle. Dès cette semaine, les joueuses et joueurs PS5 pourront télécharger une démo gratuite de Dynasty Warriors: Origins.

« Dans la démo, vous pourrez jouer à la bataille de Sishui Gate, la même que celle de la démo du Tokyo Game Show 2024. Nous avons cependant enrichi l'expérience avec des éléments supplémentaires, ce qui offre une bataille plus consistante et plus difficile. De plus, il n'y a pas de limite de temps cette fois-ci ». Plus de contenus et aucune limite de temps, de quoi découvrir le jeu en avant-première dans les meilleures conditions. Cette démo PS5 vous laissera manier quatre type d'armes, mais aussi modifier le niveau de difficulté.

Cet essai gratuit de Dynasty Warriors: Origins sera directement optimisé pour la PS5 Pro. Les améliorations n'ont pas été annoncées, mais on imagine qu'il y aura un mode pour combiner fluidité et fidélité graphique. Pour l'heure, Koei Tecmo et Omega Force n'ont pas partagé d'information vis-à-vis d'un lancement de la démo sur Xbox Series X|S et PC. Pour rappel, Dynasty Warriors: Origins est un muso qui propose des affrontements contre des centaines d'ennemis, et qui vous emmènera 150 ans après la fondation de la dynastie des Han orientaux. Rendez-vous le 22 novembre 2025 sur PS5 pour l'essayer gratuitement. La sortie officielle du jeu aura lieu le 17 janvier 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Source : PlayStation Blog.