Alors que des jeux gratuits sont toujours disponibles sur Steam et l'Epic Games Store, la PS5 a l'honneur de mettre en avant une production indépendante prometteuse si l'on en croit les premiers retours. À la base, la version console n'est pas prévue avant 2025, mais le studio a semble t-il à cœur de savoir ce que les joueuses et joueurs de la plateforme pensent dès maintenant. C'est pourquoi il est possible d'essayer dès à présent, et gratuitement, ce nouveau jeu de science-fiction.

Un nouveau jeu PS5 à essayer gratuitement

La PS5 vous offre l'opportunité de tester gratuitement un nouveau jeu d'action et de survie en vue subjective : Forever Skies. Un titre qui se déroule dans un univers de SF et qui semble déjà plaire à la communauté PC avec plus de 87% d'avis positifs pour plus de 3 944 sur Steam. Des retours basés entièrement sur l'early access. Dans Forever Skies, le but est donc de survivre, seul ou jusqu'à 4 joueurs en co-op, en revenant sur une Terre dévastée par une catastrophe écologique. Un nuage toxique a en effet enveloppé la planète, menaçant grandement l'humanité.

« L’humanité a fait un dernier effort pour se déplacer vers des tours dépassant cette couche de poussière, comptant sur des dirigeables pour se déplacer. Lorsque tout espoir était perdu, les humains restants décidèrent de vivre en orbite. Vous êtes un scientifique venu de ce reste de civilisation, renvoyé sur Terre avec pour mission de trouver un remède à une maladie qui se propage à travers la station spatiale qui abrite ce qu’il reste de l’humanité » détaille la fiche PS5 du jeu.

Pour survivre, il faut construire, entretenir et personnaliser son dirigeable, tout en collectant comme souvent des ressources pour se sustenter. La version PS5 disponible pour tout le monde est une démo qui présente les « meilleures fonctionnalités », avec une prise en charge de la DualSense, et qui prend entre 1h30 et 2h00 pour être terminée.

Une démo de Forever Skies disponible

« Cet aperçu [PS5] de notre histoire et de la progression de base du jeu devrait vous prendre environ une heure. Après cela, vous pourrez continuer à explorer le monde plus librement, avec quelques objectifs dans le monde ouvert pour guider votre exploration » précise le studio Far From Home. Au cours de cet essai gratuit PS5, il faudra collecter des informations sur ce qui s'est passé lors de la précédente expédition, fouiller l'environnement pour dénicher des provisions et mettre à profit la technologie à disposition pour progresser.

En plus de la démo PS5, il y a également un cadeau à la clé. Si vous réussissez à aller à la fin, en ayant accompli tous les objectifs, vous repartirez avec un dirigeable exclusif PlayStation. Cela permettra de peindre votre moyen de transport aux couleurs de la marque. Et si vous achetez plus tard la version complète, vous pourrez bien entendu garder ce skin sans devoir passer à la caisse.

Source : PlayStation Blog France.