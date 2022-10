Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, a accordé une série d'interviews en France et à l'étranger pour parler de la stratégie de Sony Interactive Entertainment dans divers domaines. Le sujet des jeux cross-gen entre la PS5 et la PS4 est notamment venu sur la table. Attention, la réponse va déplaire à ceux qui militent pour des exclus new-gen.

Ce n'est pas la fin des jeux cross-gen PS5 et PS4

Dans une conversation avec Axios, Hermen Hulst confirme ce que certains redoutaient : il y aura encore des jeux cross-gen au-delà de 2023. Sony se refuse en effet à laisser tomber les 117,2 millions de joueurs PS4, mais la sortie de titres à cheval sur les deux générations se fera « au cas par cas ».

Nous ne voulons évidemment pas oublier les millions de joueurs actifs sur PS4, et nous voulons nous assurer qu'il y a également de grands jeux pour eux. Nous évaluons cela au cas par cas. Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, via Axios.

Une déclaration qui va dans le sens d'un précédent slide de l'entreprise où la fin des jeux first-party PS4 était plutôt estimée pour 2025. Le patron de PlayStation Studios n'entre pas dans les détails, mais il se peut que les titres cross-gen concernent en partie les jeux service qui ont besoin d'une grande communauté au lancement.

Entre exclus new-gen et optimisation

Malgré cette volonté ne pas encore couper le cordon avec la PlayStation 4, des exclus PS5 pures et dures sont déjà inscrites au calendrier du constructeur. Deux productions Insomniac Games : Marvel's Spider-Man 2 en 2023 et Marvel's Wolverine à une date indéterminée (mais pas avant 2024). En cas d'annonces futures de The Last of Us 3 et Horizon 3, on les voit également très mal arriver sur PS4.

Les studios PlayStation ont aussi à cœur d'optimiser au mieux leurs productions. Ce fut le cas d'Horizon Forbidden West et ce sera bientôt au tour de God of War Ragnarok qui assénera sa claque ultime sur PlayStation 5.