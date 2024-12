PlayStation multiplie les occasions de célébrer ses 30 ans. Entre une fonctionnalité très demandée par les fans, mais à durée limitée, sur PS5, promos sur le PS Store ou contenus gratuits, il y a de quoi se faire plaisir pour les joueurs. Cela prend d'ailleurs la forme ici d'une double célébration. En plus de son anniversaire, la branche gaming de Sony se fend en effet d'un calendrier de l'Avent de circonstance, tout du moins dans des pays comme l'Allemagne, Autriche et Suisse, mais dont vous pouvez également profiter.

Un calendrier de l'Avent spécial 30 ans PlayStation pour les joueurs PS5

Depuis le 25 novembre et jusqu'au 24 décembre soit pendant 30 jours, PlayStation met ainsi en place un calendrier de l'Avent sur le thème de ses 30 ans pour les joueurs PS5 principalement européens. Chaque jour, il est ainsi possible de récupérer gratuitement un nouvel avatar. Chaque jour représente ainsi un an de la plutôt longue vie de la branche gaming de Sony. Nous connaissons donc les contenus gratuits à récupérer du 25 novembre jusqu'à aujourd'hui. Ceux-ci peuvent être récupérés sur PS5 en rentrant le code correspondant. Lesdits codes sont régulièrement mis à jour via un post sur le subreddit dédié à la console.

Les joueurs PS5 allemands, autrichiens et suisses peuvent également s'adonner à diverses activités, récupérer des crédits et des récompenses. Cet élément-là semble cependant exclusif à ces pays. Quoi qu'il en soit, vous pouvez découvrir ci-dessous les avatars gratuits PS5 actuellement disponibles, et les codes associés afin de les récupérer. Pour connaître les prochains, vous pourrez quotidiennement vous rendre sur le subreddit susmentionné, également cité en source ci-dessous.

Sony n'a pas lésiné sur les moyens pour fêter les 30 ans de sa branche gaming © PlayStation

