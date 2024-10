Même s'il reste encore quelques jours pour les récupérer, on rappelle aux abonnés PS Plus Essential les trois jeux qui leur sont offerts en octobre 2024 sont toujours en ligne. Ce mois-ci, le service propose du catch avec WWE 2K24, le très surprenant Doki Doki Literature Club Plus ainsi que l'incontournable Dead Space Remake. Trois jeux qui sont à télécharger dès maintenant et jusqu'au 4 novembre prochain. Si vous n'avez pas d'abonnement, il y a également du joli contenu gratuit à récupérer et pour tout le monde sur PS5 comme PS4. Mais il faut faire très vite !

Du contenu gratuit d'un jeu culte sur PS5 & PS4

Le contenu gratuit ne se refuse jamais surtout lorsque cela concerne un jeu résolument culte. Au moment de l'annonce des festivités pour les 30 ans de PlayStation, le constructeur a voulu mettre en avant l'une des exclusivités les plus mémorables du catalogue : The Last of Us Part 1. Le remake PS5 du bijou de Naughty Dog qui reste à ce jour une expérience marquante adorée par des millions de personnes. Pour l'occasion, la firme japonaise a commissionné un artiste pour réaliser trois avatars de Joel, Ellie et d'un claqueur pour personnaliser le profil des utilisatrices et utilisateurs PS5 comme PS4.

Comme souvent pour ce genre de cadeaux, il y avait une date limite et l'échéance arrive à son terme. À partir du 26 octobre, il sera impossible de récupérer ces trois avatars, que ce soit sur PS5 et PS4. Si vous êtes intéressés, c'est très simple puisqu'il suffit d'entrer le code « E92P-28D4-DKN8 » sur l'interface web du PlayStation Store ou depuis votre console. Si vous avez déjà pris part du programme PlayStation Stars, il y a également une campagne pour obtenir un article de collection numérique claqueur jusqu'au 26 novembre 2024.

Comment obtenir ces avatars gratuits The Last of Us 1 Part 1 sur PS5 ou PS4 ? Si vous passez par l'interface web du PlayStation Store, rendez-vous sur votre profil en cliquant sur votre avatar, puis « Utiliser un code ». Vous avez juste à saisir le code mentionné, appuyer sur « Continuer » et le tour est joué !

Utiliser un code depuis la PS5

Allez sur le PlayStation Store

Appuyez sur Triangle pour accéder au menu en haut à droite (avec le caddie etc.) ou allez-y directement

Cliquer sur les trois points, puis « Utiliser un code »

Vous n'avez plus qu'à saisir E92P-28D4-DKN8, avec un appui sur R2 pour finaliser la manipulation

Utiliser un code depuis la PS4

Allez sur le PlayStation Store

Faites défile le menu déroulant sur la gauche pour atteindre « Utiliser un code »

Vous n'avez plus qu'à saisir E92P-28D4-DKN8, appuyez sur R2 => « Continuer » et « Confirmer »

