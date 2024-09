PlayStation est en train de vivre la semaine la plus étrange de son histoire. Quelques heures plus tôt, Sony Interactive Entertainment a annoncé la mort de Concord, même pas quinze jours après sa sortie sur PS5 et PC. Un accident industriel qui était pressenti et qui s'est malheureusement produit. Le jeu a sous-entendu qu'il pourrait revenir plus tard, mais c'est mal engagé, d'autant que les équipes de Firewalk Studios risquent de faire les frais de cet échec. Un flop qui profite aux scalpers qui n'hésite pas à revendre des copies du titre à des prix délirants. Évidemment, on vous déconseille fortement de céder à la tentation, même pour la collectionnite aigue, étant donné que le soft sera inutilisable dès ce vendredi 6 septembre et que vous pourrez le trouver à prix sacrifié pendant les soldes.

Du contenu gratuit pour la nouvelle exclu PS5 qui écrase tout

Concord est mort, vive Astro Bot ? L'adorable mascotte de PlayStation est de retour ce vendredi 6 septembre 2025, en exclusivité sur PS5, le même jour que la fermeture des serveurs du hero shooter. Une fin de semaine entre célébration pour la Team Asobi et tristesse pour Firewalk Studios qui sera certainement touché par des licenciements suite au crash de Concord. Pour ce qui est d'Astro Bot par contre, tout roule avant même son lancement. Si vous suivez l'actualité de Gameblog.fr, vous savez que notre test d'Astro Bot est en ligne et qu'il a récolté un magnifique 9/10 avec en prime le macaron « Gameblog Indispensable ».

Une nouvelle pépite pour la PS5 qui est un « jeu ultra efficace » et une réussite totale. « Astro Bot a un message, celui de nous rappeler l’essentiel : amusez-vous, régalez-vous et aimez le jeu vidéo. Et pour ça, c’est une réussite totale » conclut notre cher Kikitoes. Mais pour un avis détaillé, on vous invite à lire la critique complète. C'est LE meilleur jeu du moment sur PS5, qui sera peut-être le GOTY pour certains, et il y a une excellente nouvelle. Du contenu gratuit est déjà sur la feuille de route de la Team Asobi.

Lors d'une visite du studio au Japon par nos confrères de VGC, il apparaît que dix niveaux de défi et au moins cinq niveaux de speedrun inédits pourraient arriver dans les prochaines semaines. Le site n'est pas certain que ce nombre soit à jour, mais des DLC gratuits sont bien prévus. Le jeu PS5 devrait donc avoir un suivi comme ce qui s'est passé avec Astro's Playroom.

Source : VGC.