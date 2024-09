Sony propose une offre intéressante pour sa PS5 avec lecteur qui l'est d'autant plus depuis l'annonce de la PS5 Pro hyper chère. Ça peut être une alternative qui remet en tout cas pas mal de chose en perspective.

La PlayStation 5 est sur toutes les lèvres depuis la grande révélation de la PS5 Pro. Une officialisation qui n’est clairement pas passée inaperçue et qui a surtout beaucoup fait réagir, mais pas pour les bonnes raisons. Si la console était d’office très attendue et qu’elle fait de belles promesses sur le papier, plus que la PS4 Pro en son temps, la PS5 Pro vise un public de niche. Ça, ce n’est pas forcément un mal en soi. Le vrai problème réside surtout dans son prix simplement astronomique de 800 €, on se rapproche du PC.

Une offre sur les premières consoles

La colère gronde donc, et Sony n’a pour l’heure pas réagi concernant le sujet. Mais derrière le mutisme de l’entreprise, se glisse une alternative intéressante pour mettre la main sur une PS5 à moindre coût. Ça ne concerne pas ici la version Pro, mais bien la PS5 classique , la bonne vieille console "fat" sortie en 2020.

Le constructeur propose en effet un bon plan pour les joueurs, des PS5 avec lecteur, vendue à bas prix sur PlayStation Direct après avoir été reconditionnées par Sony. Comptez environ 100 € de moins qu’une console PS5 Slim neuve avec lecteur, ce qui fait chuter la note à 450 € par chez nous.

À noter que d’autres pays comme les États-Unis semblent avoir plus d’options. On trouve désormais des PS5 Slim numérique à petit prix également, ce qui pourrait arriver chez nous prochainement, notamment avec l'arrivée imminente de la version Pro.

La bonne vieille PS5 qui parait déjà si lointaine

Une PS5 physique, 470€ moins cher qu'une Pro avec le lecteur

Sur le site officiel, Sony précise qu’il s’agirait de consoles PlayStation 5 reconditionnées par ses équipes. Des machines qui seraient donc reçues par le constructeur suite aux retours clients, réhabilitées et remises à la vente en occasion. Un bon plan qui pourrait être très intéressant pour les joueurs adepte des jeux en physiques et n’ayant pas encore franchi le pas.

C’est sans compter que ça creuse encore plus l’écart avec la PlayStation 5 Pro avec l'ajout d'un lecteur, qui se retrouve donc vendue près de 470 € plus cher qu’une PS5 reconditionnée capable de lire les jeux physique. Une sacrée différence qui peut remettre beaucoup de choses en perspective, surtout par les temps qui courent.

D’ailleurs, des manettes DualSense elles aussi reconditionnées seraient visiblement prochainement vendues, mais n’apparaissent pour l’heure que sur le site américain de PlayStation Direct. À voir si ça finit par arriver chez nous.

Avec toutes ces versions de consoles dans cette génération, difficile de s'y retrouver surtout que les prix varient à chaque fois et peuvent encore être modifier en fonction des packs. C'est un brin chaotique.

Les prix actuels des PS5 en France et de ses accessoires principaux*

*Prix de vente conseillés affiché sur PlayStation Direct

PlayStation 5 classique avec lecteur reconditionné - 449,99€

classique reconditionné - 449,99€ PS5 Slim (avec lecteur) - 549,99€

(avec lecteur) - 549,99€ PlayStation 5 Slim (numérique, sans lecteur) - 449,99€

(numérique, sans lecteur) - 449,99€ PS5 Pro (numérique, sans lecteur) - 799,99€ - sortie le 7 novembre 2024

(numérique, sans lecteur) - 799,99€ - sortie le 7 novembre 2024 Manette Dualsense - 74,99€ à 79,99€ suivant les couleurs

- 74,99€ à 79,99€ suivant les couleurs Dualsense Edge (manette premium) - 239,99€

(manette premium) - 239,99€ Manette Access - 89,99€

- 89,99€ Lecteur Amovible - 119,99€

- 119,99€ Façade de PlayStation 5 - 59,99€ (différentes couleurs disponibles)

- 59,99€ (différentes couleurs disponibles) Socle pour PS5 - 29,99€

- 29,99€ PS Portal (Lecteur remote à distance) - 219,99€

(Lecteur remote à distance) - 219,99€ PSVR 2 - 599,99€

- 599,99€ Adaptateur PSVR 2 pour PC - 49,99€

- 49,99€ Casque PULSE Elite - 149,99€

- 149,99€ Ecouteur PULSE Elite - 219,99€

Source : PlayStation Direct