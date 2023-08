Contrairement à la période de l'E3, les constructeurs ont été plus discrets lors de la Gamescom 2023. Et du côté de Sony, il n'y a pas eu de vraie prise de parole depuis le PlayStation Showcase de mai 2023. Un rendez-vous à moitié réussi pour la firme japonaise qui a teasé trois jeux service avec des CGI, et qui n'a pas su communiquer sur les gros projets PS5 PlayStation Studios en développement. Heureusement que Marvel's Spider-Man 2 a mis le jeu, mais une session de rattrapage serait calée pour bientôt.

Une conférence State of Play avec plein de jeux PS5 ?

À quand une nouvelle conférence PS5 ? En mai dernier, juste après le PlayStation Showcase, une rumeur a fait surface. Selon Ethan Gach de Kotaku, Sony Interactive Entertainment aurait un ou plusieurs State of Play d'ici la fin de l'année. La société nippone n'a encore rien confirmé à ce stade, mais le journaliste Jeff Grubb en remet une couche sur ces bruits de couloir. Selon lui, une conférence PS5 est bien en approche. « J'ai entendu qu'un State of Play arrive, et ça ressemble à un préambule » (via Twitter). Le « préambule » fait référence à la grosse hausse des prix PS Plus. Une annonce qui est à des années-lumière d'avoir fait plaisir aux abonnés.

Pour oublier ce moment désagréable, mais aussi pour enfin dévoiler quelques jeux PS5, Sony pourrait diffuser un nouveau State of Play prochainement. Qu'attendre de cet ou ces événement(s) ? Il y a plusieurs options. Avec la sortie de Marvel's Spider-Man 2 qui approche à grands pas, le constructeur pourrait vouloir un gros focus sur son exclu qui risque d'envoyer un certain God of War Ragnarok au tapis - en termes de ventes.

L'autre possibilité, c'est une conférence courte qui mélange du nouveau sur Marvel's Spider-Man 2 avec d'autres annonces PS5, PSVR 2 et pourquoi pas un passage sur le PlayStation Portal ? Le périphérique de lecture à distance n'a pas encore de date de sortie par exemple. Et bien sûr, Sony pourrait également contenter tout le monde avec deux événements à part entière. Un pour Marvel's Spider-Man 2 et un autre plus diversifié. La PS5 Slim, qui a fait l'objet de leaks, pourrait aussi être révélée même si, dans le fond, un simple article du PS Blog suffirait.

Bientôt une date pour le PlayStation Portal ?

Les abonnements PS Plus augmentent leurs prix, ça fait mal

Si l'idée d'avoir des nouvelles de jeux PS5 en développement est chouette, la dernière annonce de Sony l'est nettement moins. Au moment de publier la sélection PS Plus de septembre 2023, qui est décevante vu les titres, la firme a glissé une très mauvaise nouvelle. À partir du 6 septembre 2023, tous les abonnements PlayStation Plus coûteront plus chers sans exception.

PlayStation Plus Essential de 12 mois : 71,99€ contre 59,99€ avant

: 71,99€ contre 59,99€ avant PS Plus Extra 12 mois : 125,99€ contre 99,99€ aujourd'hui

: 125,99€ contre 99,99€ aujourd'hui PlayStation Plus Premium 12 mois : 151,99€ contre 119,99€ auparavant

Soit une augmentation des prix de plus de 30 euros pour la formule Premium. Ca pique. Sur le PlayStation Blog, il est indiqué que la hausse ne sera pas immédiate pour les abonnés actuels. « Pour les abonnés de 12 mois actuels, cette hausse de prix ne prendra effet que lors de votre prochaine date de renouvellement prenant place le 6 novembre ou après. Cependant, tout changement à votre abonnement effectué le 6 septembre ou après, tels que passer à un plan supérieur ou inférieur, ou acheter du temps supplémentaire, mettra votre abonnement à jour de façon à refléter les nouveaux prix. Vous pouvez changer ou annuler votre abonnement à n’importe quel moment ». Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez donc encore un peu de sursis avant de ressentir la douloureuse facture.