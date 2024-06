La fin d'année sur PS5 devrait être prometteuse avec Astro Bot et LEGO Horizon Adventures. Deux jeux qui vont permettre d'attirer un public plus large, plus familial qu'à l'accoutumée, tout en attirant potentiellement les joueurs endurcis. Le 8 octobre prochain, Sony Interactive Entertainment et Konami vont faire frissonner à nouveau les fans de survival horror avec Silent Hill 2 Remake. Un beau programme, mais le constructeur japonais occupera également le terrain cet été.

Une exclu PS5 100% originale à tester durant quelques jours

Ce n'est pas évident de sortir des jeux en plein été, mais Sony Interactive Entertainment va quand même tenter le coup et peut-être réitérer le succès d'Helldivers 2 - ou pas. La firme nippone va en effet continuer ses efforts pour percer dans le monde des jeux service avec une nouvelle franchise exclusive PS5 et PC : Concord. Un hero shooter à la Overwatch qui a rappelé Les Gardiens de la Galaxie aux joueuses et joueurs lors de sa révélation. Le jeu sera disponible en simultané sur PlayStation 5 et PC le 23 août 2024 au prix de 39,99€. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va pouvoir le tester avant le lancement officiel.

Concord va bientôt déployer sa bêta en accès anticipé, pour celles et ceux qui précommandent le titre, et sa bêta ouverte. Les deux phases auront lieu à quelques jours d'intervalle sur PS5 et PC. Pour commencer, voici les dates de ces version d'essai :

Bêta accès anticipé de Concord : 12 au 14 juillet 2024 . En précommandant le jeu PS5 et PC, vous obtiendrez jusqu'à 5 codes. Un pour vous et quatre autres pour des amis. L'offre est valable avec n'importe quelle édition du jeu et vous n'avez pas besoin d'acquérir l'édition Deluxe

. En précommandant le jeu PS5 et PC, vous obtiendrez jusqu'à 5 codes. Un pour vous et quatre autres pour des amis. L'offre est valable avec n'importe quelle édition du jeu et vous n'avez pas besoin d'acquérir l'édition Deluxe Bêta ouverte de Concord : 18 au 21 juillet 2024

L'autre élément à retenir, c'est que le crossplay entre la PS5 et le PC sera bien activé dès la bêta anticipé de Concord. Un bon moyen pour Firewalk Studios d'identifier les éventuels problèmes sur une fonctionnalité devenue essentielle.

Le contenu de la bêta de Concord (modes de jeu, maps)

Les deux phases bêta de Concord sur PS5 et PC auront donc lieu en juillet prochain. Si vous vous lancez, vous aurez le choix entre 16 personnages appelés les Freegunners. « Peu importe si vous aimez attaquer agressivement, défendre une position, abattre des ennemis de loin ou soutenir votre équipe. Les Freegunners disponibles sont adaptés à une variété de styles de jeu et d’expérience » (via PlayStation Blog). Vous pourrez sélectionner celui qui sied le mieux à votre style de jeu, puis partir affronter d'autres joueurs sur quatre cartes différentes :

Libronde

Aléas aquatiques

Chambre stellaire

Risques électriques

Mines osseuses (uniquement pendant la bêta ouverte)

Enfin, les bêtas de Concord sur PS5 & PC comporteront également quatre modes de jeu :