Les premiers chiffres à l'égard de Concord étaient déjà peu reluisants, mais ne font qu'empirer pour le hero-shooter ambitionnant de concurrencer Overwatch 2 et sorti le 23 août sur PC et PS5. Le peu de joueurs ayant eu foi dans le titre de Firewalk Studios désespèrent, alors que ses serveurs se vident à vue d'œil.

Rien ne Concord pour la dernière exclu PS5

D'aucuns disaient que Concord était mort-né dès sa première présentation en grandes pompes lors du dernier State of Play. Les choses semblent malheureusement se confirmer depuis sa sortie sur PC et PS5. Si nous ne connaissons pas exactement le compte de joueurs sur cette dernière, la version PC est aujourd'hui pratiquement dépeuplée. Forte d'un pic de joueurs connectés simultanément s'élevant seulement à 697, il est aujourd'hui tombé sous le seuil tristement symbolique de 100 joueurs (65 joueurs concurrents à l'heure où nous écrivons ces lignes).

Ainsi, les quelques joueurs ayant déboursé 40 euros pour essayer Concord sur PC et PS5 ont un mal fou à profiter d'un jeu qu'ils apprécient, mais qui est aujourd'hui quasiment déserté, avec des temps d'attente interminables pour... ne pas trouver de partie. Un bien triste résultat pour ce jeu-service sur lequel Sony semblait entretenir de grands espoirs. D'autant que, selon divers bruits de couloir, son développement aurait duré environ huit ans. Un temps d'incubation terriblement long, pour un résultat qui doit grandement chagriner les personnes ayant travaillé dessus.

On reproche à l'exclusivité console PS5 des personnages peu inspirés et inspirants, un important manque de contenu, et surtout un ticket d'entrée trop onéreux pour ce qu'elle propose. Concord pourrait connaître une forme de rédemption en passant free to play, comme un certain Foamstars de Square Enix, également totalement oublié peu de temps après sa sortie en février dernier. Quoi qu'il en soit, les tentatives de Sony de faire décoller ses offres de jeux-services sur PC et PS5 visent décidément souvent à côté, à l'exception cette année de l'éclatant Helldivers 2.

Sources : Reddit, SteamDB