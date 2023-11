Un jeu complètement délirant, qui va changer votre vision de Noël, arrive très bientôt sur PS5 et PS4. Mais sur les consoles Xbox et Nintendo Switch, le titre a tout simplement été banni.

Normalement, les fêtes de Noël sont faites pour festoyer, s'offrir des cadeaux et passer un bon moment. Un développeur indépendant a cependant une autre vision, et celle-ci ne plait guère à tous les constructeurs. Microsoft et Big N viennent d'empêcher la sortie in extremis d'un jeu ultra barré. Un soft qui sera pourtant disponible sur PS5 et PS4, et qui est déjà accessible sur PC (Steam, GOG).

Un nouveau jeu 18+ sur PS5 et PS4... mais pas Xbox et Switch

Si vous êtes à la recherche des jeux d'horreur les plus confidentiels du marché, vous avez peut-être déjà vu le nom de Puppet Combo. Un studio indé qui a développé des titres bien sanglants, violents et malsains tels que Nun Massacre, Stay Out the House, Murder House ou encore Christmas Massacre. Un jeu où l'on prend le contrôle d'un Père Noël et dans lequel on punit « toutes les personnes qui ont été vilaines » sur demande d'un arbre parlant. Lance-flammes ou couteau, taille réelle ou de poupée, à vous de choisir pour mener votre massacre de fin d'année à bien.

La violence, le côté malsain ou le thème de Noël tordu pour en faire un slasher à la sauce PS1, ont étés acceptés par PlayStation. Le jeu sortira en effet dès le 17 novembre 2023 sur PS5 et PS4 au prix de 11,99$. À voir le tarif chez nous. Si Sony Interactive Entertainment n'a pas apposé son véto, ce n'est pas pareil pour Microsoft et Nintendo qui refusent de publier Christmas Massacre sur Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Sur Twitter, le studio est clair : « seul PlayStation autorise la sortie du jeu » sur PS5 et PS4. Pourquoi ce refus catégorique des autres constructeurs ? Apparemment, ça va trop loin. « C'est trop fou pour la Xbox » explique Puppet Combo, qui déclare par ailleurs que ce rejet n'est pas le premier. « Nous essayons toujours de sortir tous les jeux sur Xbox, et ils refusent ». Et sur Nintendo Switch ? C'est « trop fou » également et le studio regrette d'ailleurs la réponse tardive de Big N. « Je l'ai appris la semaine dernière. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour le portage Switch que nous ne pourront pas sortir ». Même censuré, c'est non. Christmas Massacre devient de fait une exclu PS5 et PS4.

Crédits : Steam.

Christmas Massacre, un slasher violent, sanglant et brutal

Comme l'indique la fiche PS5 et PS4 du jeu, Christmas Massacre est un slasher inspiré des années 80 avec des graphismes en mode PS1. « Décorez les salles avec du gore et des bains de sang ! L'arbre de Noël de Larry lui dit de tuer toutes les personnes qui ont été vilaines, mais de quel côté est vraiment l'arbre? Larry peut-il se fier à ce qu'il entend ? Christmas Massacre est un jeu de slasher furtif inspiré des années 80 ». Plusieurs points de vue sont disponibles, subjectif ou à la troisième personne, ainsi qu'un mode Poupée comme mentionné plus haut. Il n'y a que 537 évaluations sur Steam, mais 90% d'entre elles sont positives.