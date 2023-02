Toujours prêt à lâcher un petit teasing pour enflammer la Toile, Jeff Grubb affirme que Sony a de très grosses annonces sous le coude pour cet été et elles concernent la PS5 et ses jeux maison.

Le State of Play de février 2023 à peine terminé, place aux rumeurs autour du PlayStation Showcase. Le journaliste Jeff Grubb, qui avait déjà prédit l’événement d’hier soir, affirme en effet que Sony voit les choses en grand pour la période de l’E3 2023. Le showcase de ce début d’année ne serait alors qu’un échauffement, les plus grosses annonces autour de la PS5 étant gardées au chaud pour cet été.

Un PlayStation Showcase avec de grosses annonces autour de la PS5 ?

Dans le podcast « Game Mess Decides », Grubb affirme que le PlayStation Showcase à venir sera « énorme ». Sony verrait même l’événement comme un moyen de « préparer la seconde phase de la PS5 », tel le MCU. Concrètement, à quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre ? A de très grosses annonces. Cela inclut des nouveautés de studios first party révélés spécialement pour l’occasion, comme des titres déjà connus des PlayStation Studio qui donneraient de leurs nouvelles pendant l’événement, si l’on en croit ses informations. D’après lui, ce PlayStation Showcase était originellement prévu pour l’automne dernier mais aurait été constamment repoussé parce que les développeurs n’étaient pas prêts. Désormais, Sony l’aurait calé en interne à une date juste un peu avant l’E3 qui n’est cependant pas gravé dans le marbre.

A ce stade, Grubb joue la carte de la prudence en évitant de mentionner des noms, mais Insomniac Games semble être directement pointé du doigt. Le studio avait en effet tenu à rassurer les fans en expliquant que le développement de Marvel’s Spider-Man 2 avançait bien mais qu’ils ne le montreraient que lorsqu’ils seraient prêts.Est-ce aussi le cas de Marvel’s Wolverine, dont la sortie serait prévue en 2024 au plus tôt ? L’événement pourrait aussi être l’occasion de découvrir le fameux The Last of Us Factions, le jeu free-to-play multijoueur sur lequel Naughty Dog met du cœur à l’ouvrage. Les rumeurs vont également de bon train autour d’Uncharted 5, qui serait entre les mains d’un nouveau studio maison, ou même de Ghost of Tsushima 2. Les candidats ne manquent pas, mais évidemment les choses auront le temps de changer d’ici cet été.