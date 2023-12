La Saison du Jeu est de retour et ses cadeaux avec. PlayStation va lancer de nouvelles activités pour les joueurs PS5 et PS4, avec quelques bonus pour les membres du PS Plus.

Les jeux PS Plus de décembre 2023 arriveront dans quelques heures. Demain, aux alentours de 11h, tous les abonnés pourront récupérer les trois jeux offerts. La sélection du mois est composée de PowerWash Simulator, LEGO 2K Drive et Sable. Un line-up plutôt honnête, mais qui ne parvient toujours pas à faire oublier la hausse de prix instaurée en septembre dernier. Sony a peut-être trouvé la parade pour calmer les esprits en cette période de fêtes. C’est l’heure de la distribution de cadeaux avec le retour de la « Saison du Jeu » sur PS5 et PS4.

Des cadeaux pour les joueurs PS5 et PS4

Les abonnés PlayStation Plus sont à l’honneur en ce mois de décembre. Comme l’année dernière, Sony enfile son manteau rouge pour faire quelques cadeaux aux membres de son service, mais aussi à l’ensemble des joueurs PS5 et PS4. À compter du 5 décembre, et ce jusqu’au 5 janvier 2024, tout le monde pourra récupérer de nouveaux avatars pour leur profil en rentrant un code qui sera disponible dès demain. Parmi les jeux et licences représentés, on retrouve certains titres offerts avec le PS Plus comme Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ou encore FF7 Remake pour ne citer qu’eux.

Pendant cette même période, le nouveau trio du PS Plus permettra de remporter 50 points bonus supplémentaires pour le PlayStation Stars (le programme de fidélité), simplement en installant et en en lançant l’un d’eux. Par ailleurs, celles et ceux qui se sont désinscrits ou qui n’ont pas encore d’abonnement pourront profiter d’un weekend de jeu en ligne gratuit les 9 et 10 décembre prochain. Pendant cette période, il ne sera donc pas nécessaire de posséder le PS Plus pour profiter des composantes multijoueurs de vos jeux préférés et rejoindre vos amis.

Du Crunchyroll en cadeau

Maintenant, au tour des abonnés et plus particulièrement ceux au PS Plus Premium et Extra. En plus de réductions importantes chaque semaine sur 7 films du Sony Pictures Core, ils pourront profiter à partir du 5 décembre de contenus supplémentaires de Crunchyroll au catalogue. On y retrouvera, notamment, des séries populaires comme 86: Eighty Six, Iruma à l’école des démons et To Your Eternity. La liste complète n’a pas encore été communiquée, mais ça ne saurait tarder.

Sur une note forcément moins intéressante par rapport au reste, des tournois PlayStation Tournaments auront lieu entre le 12 décembre et le 17 décembre 2023 sur des jeux comme EA Sports FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24 ou encore MLB The Show 23. Ils seront réservés uniquement aux membres du PS Plus (peu importe l’abonnement souscrit) et offriront une chance de remporter un abonnement PlayStation Plus Premium / Deluxe et peut-être d'être tirés au sort pour tenter de remporter une PS5 édition numérique.