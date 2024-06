Pendant un mois, ça a été la folie sur le PS Store ! Les « Days of Play » ont, cette année encore, permis aux joueurs et joueuses du monde entier de profiter de promotions exceptionnelles sur des centaines de jeux, en particulier sur les productions SIE. Et PlayStation n'a pas fait les choses à moitié, avec tout un tas de surprises à destination de sa communauté accessibles sur PS4 et PS5. Une nouvelle vient d'ailleurs d'arriver, pour la remercier de sa participation à l'opération.

Un adorable cadeau sur PS4 et PS5

Ça y est, les Days of Play sont officiellement terminés pour cette année — ce qui n'empêche pas le PS Store d'enchaîner avec des soldes toujours plus incroyables. Pour clore l'opération, PlayStation a décidé de vous récompenser ! Et même pas besoin d'être abonné au PS Plus, tout le monde peut en profiter. Découvrez donc sans attendre le pack de 4 avatars à l'effigie d'Astro. Il est à récupérer gratuitement jusqu'au 11 juillet 2024.

© PlayStation.

L'adorable robot confirme plus encore son statut de mascotte à l'approche de la sortie du jeu Astro Bot, annoncé lors du dernier State of Play. Ces 4 avatars, qui viendront habiller votre ID en ligne sur le PSN, confirment la volonté de PlayStation à faire de ce petit héros sa nouvelle vedette.

Comment récupérer les avatars Astro pour son PSN ?

Le lot d'avatars Astro est non seulement gratuit, mais aussi très simple à récupérer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte PlayStation et du code de téléchargement. Alors, depuis votre console ou votre navigateur internet, rendez-vous sur le PlayStation Sore. Allez dans la section « Utiliser un code ». Rentrez alors cette suite de chiffres et de lettres : « JPFQ-66LN-QGLJ », validez et c'est tout bon ! Vous pourrez utiliser celui que vous voulez comme photo de profil de votre compte PlayStation Network.