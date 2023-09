L'année dernière, PlayStation a lancé un programme de fidélité pour récompenser les joueurs PS5 et PS4. Sous réserve d'avoir une console des deux consoles, un compte PSN et d'un peu d'huile de coude, il est possible de récupérer des contenus gratuits exclusifs et même d'autres récompenses. Retroussez-vous les manches, un nouveau cadeau vous attend dès maintenant et pour quelques semaines uniquement.

Un cadeau offert sur PS5 et PS4 de manière temporaire

Vous avez sans doute entendu parler du programme PlayStation Stars depuis son lancement en 2022. Grâce à lui, les utilisateurs PS5 et PS4 sont désormais dédommagés pour l'activité et leurs achats sur l'une ou l'autre des deux consoles. En terminant des « campagnes », les joueurs peuvent acquérir des points à échanger contre des crédits pour alimenter leur portefeuille PlayStation Store, ou des objets numériques à collectionner. « Débloquez des objets à collectionner en terminant des campagnes personnalisées conçues juste pour vous, en fonction des jeux auxquels vous aimez jouer».

Ce ne sont pas des NFT, mais il y a cette idée d'items exclusifs non physiques. Pour la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse en blu-ray et 4K Ultra HD, un collectible est offert gratuitement à celles et ceux qui rempliront la mission associée. Il suffit d'accepter la tâche et de jouer un jeu PS5 ou PS4 avant le 23 octobre 2023. « Spider-Man Across the Spider-Verse est disponible en blu-ray et 4K Ultra HD. Prenez une manette et jouez avec nous pour célébrer la sortie ».

Quel est ce collectible numérique ? Une version de Miles Morales, issu des films d'animation, qui prend une pose ultra dynamique. Une fois débloqué, il pourra trôner sur l'étagère virtuelle visible dans l'application mobile PlayStation, comme vos autres goodies PS5 et PS4 déverrouillés. Oui, c'est gadget au possible, mais certains semblent très contents de ce bonus. Si vous êtes intéressés, vous avez donc quelques semaines devant vous.

Le PlayStation Stars bientôt sur votre console

Toutes les démarches liées au PlayStation Stars passent forcément par la PS App, mais c'est sur le point de changer. Sony veut en effet intégrer le programme de fidélité sur PS5. Dans les paramètres de confidentialité de la console, il y a des références au PS Stars. Comme on peut le voir sur la capture, la firme laissera le choix aux joueurs de partager son niveau auprès de tout le monde, d'amis ou de le garder confidentiel. Et même chose pour la fameuse vitrine où sont rangés les objets numériques débloqués.

Crédits : Twisted Voxel.

À terme, on peut supposer qu'il y aura une section dédiée sur le dashboard de la PlayStation 5. Voire même un raccourci via le Centre de contrôle pour participer plus rapidement et facilement à des campagnes. Ce service étant encore tout jeune, il a le temps d'évoluer si toutefois la communauté y avoir recours. Auquel cas, ça finira sûrement par disparaitre prématurément.