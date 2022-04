Ce n’était désormais plus qu’une question de temps avant que le VRR n'arrive sur PS5. Déjà disponible sur Xbox Series X et S, la fonctionnalité va enfin être déployée chez sa rivale.

Comme promis en mars dernier, Sony va déployer la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5. Mais à quoi sert cette fonctionnalité ? Comment l’activer et quels seront les jeux compatibles ? Voici tous les premiers détails.

Le VRR arrive sur PS5, mais à quoi ça sert ?

Fini de compter les jours jusqu’à l’arrivée du VRR sur PS5. Longtemps espérée par certains joueurs et teasée récemment par Sony, la fonctionnalité va enfin être déployée sur la console de salon. Sony a confirmé dans la soirée de ce lundi 25 avril que le VRR sera disponible cette semaine, à une date encore non précisée.

« Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console PS5 », explique le constructeur sur son billet de blog. En d’autres termes, les performances visuelles des jeux PS5 seront améliorées et le tearing en grande partie supprimé grâce à la réduction, voire à l’élimination, d’artéfacts visuels. Ils gagneront en fluidité, les graphismes seront plus nets, la latence de saisie sera réduite et le rendu des scènes n’en sera que plus homogène.

La liste de jeux compatibles VRR

Cependant tous les jeux n’en profiteront pas immédiatement lors du déploiement de la fonctionnalité. Les titres déjà sortis devront être optimisés à l’aide d’un correctif, tandis que les prochaines jeux pourront prendre en charge le VRR dès leur sortie. Dans les semaines à venir, les jeux suivants proposeront un patch offrant sa prise en charge. La liste devrait s’agrandir au fil des semaines à mesure que chaque développeur travaille sur une option dédiée :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Comment activer le VRR sur PS5 ?

Une fois la mise à jour déployée, le VRR sera automatiquement activé pour les jeux compatibles. Du moins si vous avez un téléviseur ou un écran prenant la fonctionnalité en charge et doté d’un port HDMI 2.1. L’option viendra se nicher dans les paramètres système, sous « Écran et vidéo » et pourra être désactivée à l’envi.

Et si votre jeu du moment ne se trouve pas dans la liste, pas de panique. Il est tout à fait possible d’appliquer le VRR aux jeux PS5 ne le prenant pas encore en charge. Il ne faudra pas s’attendre à des optimisations d’une qualité égale à ceux qui ont reçu un correctif, mais cette fonctionnalité peut malgré tout améliorer la qualité de certains jeux. « Les résultats peuvent varier en fonction de votre téléviseur, du jeu auquel vous jouez et du mode visuel défini », précise néanmoins le constructeur.