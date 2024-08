Surprise ! Une nouvelle exclusivité PS5 est en route, et ce, avec l'aide des vétérans d'un studio ultra apprécié depuis toujours. Une bonne nouvelle pour la communauté PlayStation.

Pour s'assurer de toujours proposer des exclusivités qualitatives à sa communauté sur PS5, PlayStation est sans cesse en train de travailler sur de nouveaux jeux à venir. Et cette fois, on apprend l'existence de l'un d'eux, sous le giron de vétérans de l'industrie et d'un studio très apprécié. Voilà ce que l'on sait.

Un nouveau départ pour Bungie sur PS5

Sony continue d'élargir son empire PlayStation avec la création d'une nouvelle équipe de développement dédiée à un jeu d'action sci-fi pour la PS5. Ce projet ambitieux est né des cendres de Bungie, le célèbre studio derrière des succès tels que Destiny et Halo. En effet, une partie de l'équipe de Bungie se tourne maintenant vers ce nouveau défi, marquant un tournant significatif dans l'organisation de Sony et l'évolution de ses offres de jeux exclusifs.

Il a récemment été confirmé que Sony établirait une nouvelle équipe au sein de PlayStation Studios, composée d'anciens employés de Bungie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet d'incubation qui se détache pour devenir un studio à part entière. Selon le journaliste Jason Schreier, environ 40 employés de Bungie rejoindront cette nouvelle entité, et non 75 comme précédemment annoncé.

Le projet, décrit par le PDG de Bungie, Pete Parsons, est un jeu d'action situé dans un tout nouvel univers de science-fiction et de fantasy. Bien que le studio n'ait pas encore de nom officiel, il s'intégrera dans le prestigieux label PS Studios. Aux côtés de studios réputés tels que Naughty Dog et Sucker Punch. Ce mouvement vise à renforcer la position de Sony en tant que leader dans le développement de jeux exclusifs de haute qualité.

Mais pas pour tout le monde

L'annonce de la création de ce nouveau studio arrive à un moment critique pour Bungie. Qui a récemment procédé à des licenciements massifs pour rationaliser ses opérations financières. Environ 220 employés ont été licenciés. Tandis que 155 autres ont été repositionnés dans de nouveaux rôles au sein de Sony. Cette réorganisation montre la volonté de Sony d'optimiser ses ressources humaines pour mieux se concentrer sur ses projets prioritaires.

Malgré ces turbulences, la transition de 40 développeurs vers le nouveau studio de PS Studios souligne une approche stratégique visant à tirer parti de l'expertise de Bungie dans le développement de jeux à succès. Cela pourrait aussi représenter une opportunité pour les anciens employés de Bungie de travailler sur des projets innovants avec une nouvelle vision.

Source : Bungie