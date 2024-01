Sony tente d'être le plus réactif possible pour faire face aux problèmes. Comme ce gros souci qui a touché la PS5 il y a peu et qui semble maintenant être répaéra. Voila ce que l'on peut apprendre.

Durant la période festive entre Noël et le Nouvel An, un problème technique a perturbé le calcul des points PlayStation Stars pour plusieurs utilisateurs. Certains joueurs n'ont pas reçu les points mérités suite à leurs achats, tandis que d'autres se sont retrouvés avec plus de points que prévu. Face à de nombreuses plaintes, Sony a dû élaborer une solution pour ses utilisateurs de PS4 et PS5.

Sony rembourse ses joueurs PS5/PS4

Le programme PlayStation Stars de Sony, destiné à récompenser les joueurs pour diverses activités et achats sur la PlayStation Store, a rencontré des problèmes de suivi des progrès des utilisateurs en décembre dernier. Certains joueurs ont signalé que leurs actions, comme l'achat de jeux ou la participation à des campagnes, n'étaient pas correctement enregistrées. Ce qui les empêchait de gagner les points ou les récompenses attendues. Certains utilisateurs du programme PlayStation Stars n'ont pas reçu de points pour leurs activités. Tandis que d'autres en ont reçu plus que prévu... Sony a évidemment identifié et travaillé à la résolution de ce problème.

Désormais, les joueurs qui n'avaient pas reçu de points pour leurs achats commencent maintenant à recevoir des notifications. Leur accordant les points manquants. Ceux à qui des points supplémentaires avaient été attribués par erreur ont été informés par email que leur solde de points a été corrigé. Dommage, pour une fois qu'un problème pouvait allait dans le bon sens... Dans les cas où les joueurs avaient déjà dépensé ces points excédentaires sur le PS Store, Sony a ajusté le solde de leur compte PlayStation Stars en négatif. Cela signifie que les joueurs devront regagner les points dépensés indûment. On vous l'accorde, ça fait un peu mal. C'est un peu comme comme vous retirer de la bouche un chocolat au dernier moment.

Une situation frustrante

Sony a déjà par le passé révoqué des licences pour des jeux qui avaient été rendus disponibles gratuitement sur le PS Store par erreur. Cette démarche s'inscrit donc dans une pratique déjà établie par l'entreprise. Cette situation souligne l'importance de la gestion et de la surveillance des systèmes de récompenses numériques. Sony, en répondant rapidement à ce bug, démontre son engagement à maintenir l'intégrité de son programme PlayStation Stars. Mais aussi à garantir une expérience équitable pour tous ses utilisateurs. Cela peut être assez frustrant pour de nombreux joueurs sur PS4 et PS5. C'est une nouvelle que certains ne sont pas prêts d'oublier.