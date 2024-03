Un énorme bug est en train d'affecter de nombreux utilisateurs PS5 et PS4, et de ce qu'on a cru comprendre, il fait disparaître leurs jeux. Mais comment est-ce possible ?

Actuellement, les détenteurs de la PS5 et de la PS4 ne sont pas spécialement rassurés. En effet, il arrive parfois qu'il y ait des bugs qui impactent une console. Rien d'anormal, c'est embêtant, mais c'est la vie. Par contre, ils peuvent être plus ou moins graves et c'est là que ça devient épineux. Depuis quelque temps, des joueurs rapportent qu'il y a un gros problème avec la machine de Sony. Ce dernier a une conséquence dramatique : il efface des jeux de la bibliothèque. Autant dire que c'est la panique à bord.

Des jeux PS5 effacés à cause d'un bug ?

Au secours, que se passe-t-il ? Pour vous remettre dans le contexte, cela fait visiblement plusieurs semaines voire mois qu'un bug affecte la PS4, la PS5 et même la PS Vita. On compte au moins 50 personnes qui déclarent avoir été touchées par celui-ci. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait exactement ? En fait, il ne vous donne plus accès à certains jeux que vous avez achetés sur le PlayStation Network. Pire, ils ne peuvent plus être retrouvés dans les bibliothèques des joueurs. L'un des utilisateurs impactés, Dsuds, a détaillé toute l'envergure de ce problème dans un post sur Reddit :

Au cours des derniers mois, il y a eu un bug affectant un nombre relativement faible d’utilisateurs du PlayStation Network, dans lequel toutes les licences numériques (y compris les jeux achetés et les titres ajoutés à la bibliothèque via le PlayStation Plus) se dissocient de l’historique de vos transactions qui montre que vous avez acheté ces articles.

Notre homme ajoute que le bug en question vous empêche de télécharger à nouveau les jeux qui ont disparu. Le compte PlayStation ne le permet tout simplement pas, et ce, indépendamment de la plateforme (PS4, PS5, PS Vita). Donc forcément, un vent de colère s'est fait sentir : « je n’achèterai plus jamais un jeu numérique sur PlayStation. Un service client horrible et des pratiques terribles envers leurs clients », « Je suis un utilisateur PlayStation depuis PlayStation 3, et ce bug de compte est vraiment terrible », peut-on notamment lire dans les réactions. Du coup, comment rectifier le tir ? Eh bien, c'est triste, mais on ne sait pas.

Sony sur le coup ?

Le hic, c'est qu'à l'heure d'écrire ces lignes, Sony n'a pas pris la parole sur le sujet. Toujours selon Dsuds, PlayStation serait bel et bien au courant du problème, et ferait tout son possible pour le tacler avant la fin du mois de mars. D'ailleurs, il aurait peut-être déjà été réglé. En effet, un utilisateur sur Reddit a expliqué que son compte a été restauré dans son état original. C'est une information à prendre avec des pincettes, car tous les joueurs n'ont pas l'air de corroborer les mêmes propos. En tout cas, on espère que d'ici avril, les choses pourront rentrer dans l'ordre. Affaire à suivre.