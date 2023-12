Décidément, PlayStation pédale pas mal dans la semoule ces derniers temps. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et les affaires suspectes aussi. Suppression de contenus achetés à vie par des utilisateurs, bannissement injuste des joueurs et une mise à jour de sécurité il y a peu… que se passe-t-il ? On ne sait pas vraiment et pour le moment, on n'a pas vraiment d’information, mais une nouvelle erreur sème le trouble sur PS5 depuis quelques heures maintenant, c’est un peu le chaos.

Un très gros plantage sur PS5, l'erreur CE-107982-7 rend fou !

CE-107982-7, cette erreur apparaît sur l'écran des joueurs PS5 depuis plusieurs heures désormais et un tour rapide sur le net suffit à se faire une idée de l’ampleur du problème.

Plusieurs centaines de rapports en peu de temps, et des joueurs qui se plaignent partout sur les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il ?

En fait, il est visiblement impossible de télécharger le moindre logiciel. L’erreur CE-107982-7 vient systématiquement parasiter les joueurs qui n’ont absolument aucun moyen de réagir pour le moment. Le problème, c’est que sans pouvoir télécharger son jeu ou ses mises à jour, difficile de jouer…

Pour le moment, nous n’avons aucune information concernant l’origine du problème, mais Sony est assurément déjà sur le dossier. Pour l’heure malheureusement, il n’y a pas de solution miracle pour résoudre le problème si ce n’est prendre son mal en patience ou jouer à des jeux qui ne nécessitent pas de téléchargement. On surveillera de près la situation pour voir si elle se décante rapidement, on croise les doigts en tout cas.