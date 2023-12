A l'avenir, il se peut que les modes de difficulté soient de l'histoire ancienne pour la PS5, et plus généralement pour les jeux PlayStation. Ça ne va pas faire que des heureux.

Est-ce que vous trouvez certains jeux trop durs ? La question de la difficulté, c'est un vieux débat dans la sphère vidéoludique. Parfois, les joueurs jugent qu'un titre propose une aventure trop simple. L'inverse existe aussi, en particulier vis-à-vis des productions de FromSoftware. Eh bien, visiblement, Sony compte proposer quelque chose pour la PS5 et ses futures productions qui va se débarrasser de ces préoccupations.

Une difficulté adaptative pour les futurs jeux PS5 ?

Ce qui a mis la puce à l'oreille de la communauté, c'est un brevet qui a été déposé par Sony. Ce dernier a le mérite d'être plutôt clair : « étalonnage de difficulté adaptatif pour des activités basées sur des habiletés dans des environnements virtuels ». En bref, ça voudrait que la difficulté d'un jeu sur les consoles PlayStation comme la PS5 s'adapterait en fonction de la manière dont on joue. Si on passe son temps à mourir sur un passage bien précis, ça va automatiquement rendre notre « vie » plus facile. On imagine que ça passera par une baisse de la vie des ennemis, par exemple.

C'est loin d'être la première fois qu'on voit un tel concept. D'ailleurs, les jeux multijoueur sont déjà à la page, avec le matchmaking basé sur le skill (le « skill-based matchmaking »), entre autres. La différence, c'est que dans les expériences pensées pour le solo, c'est moins présent. Ici, Sony a l'air de vouloir faire en sorte que ça aille plus loin, que ce soit vraiment fait sur-mesure. Pour autant, est-ce que ce sera répandu sur tous les jeux de la PS5 et au-delà ? Pour l'instant, difficile de le savoir.

Sur la page dédiée au brevet, on a tout de même droit à des détails supplémentaires. De toute évidence, ça analyserait la performance attendue d'un joueur sur un jeu. S'il ne rencontre pas les bons critères, la difficulté s'adapte : « les données collectées peuvent être évaluées pour identifier si un niveau de performance de jeu de l'utilisateur correspond, ou non, à un niveau de performance attendu. ». Il va sans dire que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais on ne sait pas encore si on aura une emprise sur cette fonctionnalité. Ceci dit, pour le moment, ça ne reste qu'un brevet.

Quelles conséquences sur le gameplay ?

Plus haut, on a expliqué que ça pourrait avoir un impact sur la vie des ennemis. En vérité, on a déjà des informations à ce sujet. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais Sony a offert des détails sur la question, et effectivement, ça ne ferait pas les choses à moitié. On parle d'une vitesse de mouvement réduite, et d'une puissance accrue pour notre personnage. Reste à savoir si tout ça verra bien le jour :