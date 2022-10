En interne, Sony met en place de nouveaux outils pour parfaire encore plus les animations faciales des futures exclusivités PS5 et PlayStation 4, le tout grâce à l'IA.

Ces dernières années, les développeurs ont à cœur de mettre un point sur le réalisme. Une volonté qui passe notamment par des animations faciales plus maîtrisées afin de retranscrire au mieux la performance des acteurs. Souvent salué sur ce point dans ses exclusivités, Sony se préparerait à passer un nouveau cap pour ses productions PS5.

Vers des animations faciales plus poussées pour les jeux PS5 ?

Un nouveau brevet de Sony (via Gamerant) pointe vers des meilleures animations faciales dans les jeux PS5 et PS4. L’objectif de cette nouvelle technologie : donner un coup de pouce aux animateurs. Le processus de capture de performance serait le même qu’à l’accoutumée, c’est-à-dire filmer le visage d’un acteur avec des caméras 3D pour reprendre l’ensemble de sa performance sous la forme de polygones. A l'heure actuelle, les employés doivent ensuite travailler manuellement sur les mouvements et expressions du visage pour coller au mieux à l’acting et parfaire les animations.

Extrait du brevet

La technique brevetée par le géant japonais a en revanche pour but d’entraîner une IA pour leur faciliter la tâche. Elle permettrait de capturer les expressions faciales d’un acteur le plus efficacement possible pour minimiser le travail des animateurs. Ils n’auraient alors plus à combler les vides mais à se focaliser sur une précision encore plus extrême. Ici la technique servirait davantage de support pour les équipes que de remplacement. Avec ce procédé, Sony espère sans doute créer un nouveau standard en termes d’animations faciales pour ses futures exclusivités PS5, mais aussi créer un gain de temps et d'argent. Difficile de savoir si et quand elle pourra être mise en pratique.