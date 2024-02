Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Sony met à l'épreuve toutes les mises à jour de la PS5 avant de les soumettre au grand public. Et justement, un nouveau firmware a été mis en ligne aujourd'hui dans plusieurs pays, dont la France. Un patch système qui renferme de nouvelles fonctionnalités et qui corrige certains problèmes relevés depuis le lancement de la console en 2020. Voici tous les changements prévus par cette bêta PlayStation 5.

Une mise à jour PS5 disponible en bêta dès maintenant !

En parallèle des grosses sorties de ce début d'année comme Tekken 8, FF7 Rebirth, The Last of Us 2 Remastered et bien d'autres, Sony ajoute des fonctionnalités à sa PS5 et améliore des points qui faisaient défaut jusqu'à présent. Pour commencer, le constructeur s'attaque aux soucis sonores de sa manette DualSense. Avec cette mise à jour, les joueurs devraient mieux distinguer les sons ambiants et les voix des personnages qui sortent du périphérique. Le volume général sera plus élevé, et si ça vous gêne, n'hésitez pas à vous rendre dans le Centre de contrôle pour l'ajuster.

L'autre ajout de la manette PS5, c'est « l'annulation du bruit améliorée » lorsque le micro interne à l'accessoire est sollicité. Pour cela, la firme s'en remet à l'IA. « La qualité de capture du micro sur ces manettes a été améliorée par un nouveau modèle de machine learning basé sur une IA. Le bruit de fond généré par les pressions sur les touches et l’audio du jeu est supprimé, ce qui améliore l’expérience de chat vocal ».

Le partage d'écran PS5 fait également peau neuve. Désormais, un utilisateur peut directement interagir avec le jeu en cours diffusé par un ami afin de l'aider. Par exemple, il est possible d'insérer des curseurs, de pinger un endroit, ou de tracer une ligne pour donner des indications plus précises à suivre. Les emojis pourront aussi servir à féliciter les actions du joueur en question, comme on peut le voir sur le screenshot de The Last of Us 2 ci-dessous. En revanche, attention, l'hôte et le spectateur doivent impérativement installer la bêta de cette mise à jour, sans quoi ça ne fonctionnera pas.

Crédits : PlayStation Blog.

Moins de lumière pour la PlayStation 5

Après avoir offert l'option pour désactiver une fonctionnalité iconique, le bip de démarrage de la PS5, Sony permet de paramétrer la lumière d'alimentation de la console. Cependant, n'espérez pas la désactiver totalement, c'est en effet impossible. Les trois réglages sont disponibles : faible, moyen et lumineux (l'affichage standard en sortie de boîte).Si ça vous intéresse, voici comment configurer cette nouveauté :

Accédez aux paramètres PS5

Rendez-vous dans « Système »

De là, descendez jusqu'à « Signal sonore et lumière » en dessous de HDMI

Choisissez « Lumière » et le réglage qui vous convient le mieux

Cette mise à jour PS5 est réservée aux membres du programme bêta, mais elle arrivera bien dans quelques semaines pour tout le monde.