Détresse et stupeur pour plusieurs joueurs PS5 et PS4. Certains ont appris du jour au lendemain que leurs comptes PSN étaient suspendus, sans motif valable. Ils perdent tous leurs jeux achetés « à vie ».

PlayStation subit actuellement les remontrances des autorités et des joueurs. D’un côté, le constructeur va faire face à un procès collectif en Angleterre où il risque de perdre plusieurs milliards de dollars en cas de défaite. L’Allemagne quant à elle a menacé l’éditeur quant à sa politique du PS Store. De son côté la communauté peste sur la décision récente de Sony de supprimer du contenu acheté « à vie » de leur bibliothèque sans sommation. Et pourtant, plusieurs joueurs PS5 comme PS4 ont eu une très mauvaise surprise. Surprise, qui leur coûte leurs comptes PSN, mais aussi tous les jeux digitaux qu’ils avaient achetés.

Ils perdent tous leurs jeux PS5 et PS4 soudainement

Certains réveils sont plus difficiles que d’autres. Si au petit matin nombre d’entre vous ont pu découvrir la première bande-annonce de GTA 6, certains joueurs PlayStation ont eu une très mauvaise surprise. Dans la nuit du lundi au mardi 5 décembre, des dizaines de personnes ont rapporté que leurs comptes PSN avaient été purement et simplement suspendus du jour au lendemain sans aucun avertissement ni motif valable. « Ce compte est suspendu définitivement du PlayStation Network en raison de violations des Conditions générales », a envoyé Sony aux malheureuses victimes.

Sans explication, elles se retrouvent alors lésées de tous leurs contenus numériques achetés, jeux, DLC et films compris sans véritable explication. Cela représente des milliers d'euros pour certains. En détresse, de nombreux joueurs ont pris d’assaut les comptes Twitter et Facebook de la marque afin de remonter le problème, mais PlayStation n’a semble-t-il pas pris connaissance du problème à l’heure où nous écrivons ces lignes. Leurs messages sont restés sans réponse, et tous leurs achats et leurs comptes restent suspendus jusqu’à nouvel ordre, sans qu’ils ne sachent pourquoi. « J'ai 500 jeux, j'ai tout perdu et j'ai aucune réponse », se plaint l'une des victimes.

Aucune recours possible actuellement

En regardant de plus près, aucun problème technique ne semble en cours sur le PS Store. Tous les voyants sont au vert sur la page officielle du support. À ce stade, il est difficile de savoir combien de joueurs PS5 et PS4 sont impactés, ni si les victimes pourront trouver rapidement réparation. Autrement elles perdront définitivement tous leurs achats, leurs progressions de trophées etc.

Le timing ne pouvait pas être plus mauvais pour PlayStation. Dernièrement, la marque peine à s’attirer les faveurs de sa communauté. L'augmentation des prix du PS Plus a toujours beaucoup de mal à passer, la majorité se plaignant à chaque annonce qu'elle est injustifiée au regard des jeux offerts ou ajoutés et des services proposés. Plus récemment, les Anglo-saxons vont voir plus de 1300 contenus achetés « à vie » supprimés de leurs bibliothèques en raison de droits d'auteur. Plus que jamais, le débat sur la propriété réelle des contenus digitaux est relancé. On ne possède jamais réellement ce que l'on achète en numérique et les acheteurs n'ont que peu, voire pas, de protection.