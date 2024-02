C’est la fin d’une époque pour la PS5 qui se dirige lentement, mais sûrement, vers la fin de sa vie. En août prochain, Sony entamera un nouveau cycle financier qui durera environ un an. L'entreprise escomptait jusqu’ici à écouler environ 24,5 millions d’unités, mais elle a dû revoir ses projections à la baisse. L’entreprise espère finalement en distribuer 21 millions, car la PS5 est en perte de vitesse au vu des résultats du dernier semestre 2023. « Nous mettrons davantage l’accent sur l’équilibre entre la rentabilité et les ventes. C’est pourquoi nous nous attendons à ce que le rythme annuel des commercialisations de matériel PS5 commence à chuter à partir de la prochaine année fiscale », précise la vice-présidente Naomi Matsuoka. Cela signifie-t-il que la console pourra baisser de prix définitivement ?

Une baisse de prix définitive pour la PS5 ?

Sony l’a auparavant annoncé plusieurs fois, mais ce n’est pas facile pour eux de baisser le prix de la PS5. Déjà en termes de composants, il est très compliqué de diminuer la taille de la puce, comme l’a expliqué le PDG Hiroki Totoki : « Par conséquent, la réduction des coûts de fabrication est très difficile », a déclaré l’homme. Surtout que, plus la génération de consoles est avancée technologiquement, plus les composants deviennent coûteux. Or, l’entreprise est bien consciente que cet ajustement lui permettrait d’écouler davantage de machines. La seule chose que pourrait modifier Sony pour rendre la PS5 plus accessible serait alors le stockage, mais au détriment des joueurs. Plus il y en a, plus le prix est élevé. Il faut garder à l’esprit que la PS5 physique se vend 549,99 euros. En revanche, la version numérique, qui n’accueille que du dématérialisé, coûte 100 euros de moins (449,99€).

De toute façon, lors de l’appel aux investisseurs, Totoki a appuyé sur le fait qu’il ne souhaitait pas compter sur une baisse des prix de la PS5 pour booster les ventes. « Nous voulons nous assurer que notre entreprise est rentable et nous voulons également nous concentrer sur l’engagement des usagers, ainsi que sur la vente d’unités », a-t-il affirmé. Il ajoute qu’il préfère se fier à un calcul réalisé auprès des utilisateurs actifs mensuels (MAU) pour maintenir la PS5 : selon lui, c’est la chose la plus importante pour la société. En décembre dernier, Sony a déclaré qu’elle avait des MAU record en décembre. Près de 123 millions de personnes ont joué à la PlayStation. Cela représente une augmentation de 13 % d’heure de jeu supplémentaire.