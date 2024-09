Mauvaise surprise pour les joueurs PS5 : une augmentation vient d'avoir lieu et il faut bien admettre que personne ne l'avait vraiment vue venir. Surtout qu'il n'y a aucune explication.

Sony a récemment ajusté le prix de certaines manettes PS5 DualSense, et cela pourrait bien vous surprendre. En effet, quatre coloris spécifiques sont concernés par cette hausse. Si vous aviez envie d’ajouter une manette colorée à votre collection, voici ce que vous devez savoir avant de passer à la caisse.

Sony augmente le prix de certaines DualSense PS5

La hausse de prix touche des modèles particulièrement populaires pour leur design unique :

Volcanic Red : un rouge intense.

: un rouge intense. Sterling Silver : un argent élégant.

: un argent élégant. Cobalt Blue : un bleu profond.

: un bleu profond. ASTRO BOT Limited Edition : une édition spéciale inspirée du célèbre robot Astro Bot.

Si vous aviez déjà l’œil sur l'un de ces coloris, sachez qu'il vous en coûtera désormais 5 € de plus. Le prix passe ainsi de 74,99 € à 79,99 €. Ce n'est pas une énorme différence, mais cela peut tout de même influencer votre décision d’achat. Si vous préférez les modèles standards, rassurez-vous, leur prix reste inchangé. Sony n'a pas donné d'explication précise pour cette hausse. Cependant, on peut supposer que l'augmentation des coûts de production ou la popularité de ces modèles particuliers y sont pour quelque chose. Si vous aviez craqué pour l'un de ces coloris, il faudra désormais prévoir un budget un peu plus élevé.

Il est important de noter que cette augmentation de prix ne concerne pas uniquement le store PlayStation. Tous les revendeurs, y compris les géants comme Amazon, appliquent désormais cette hausse sur les modèles concernés. Que vous achetiez en ligne ou en magasin, le prix des manettes Volcanic Red, Sterling Silver, Cobalt Blue, et ASTRO BOT Limited Edition sera uniformément ajusté à 79,99 €. Forcément, on espère que tout ceci ne finira pas par toucher à terme les coloris les plus classiques. Car petit à petit, le monde du gaming est lui aussi touché par une baisse notable du pouvoir d'achat.

Source : PlayStation