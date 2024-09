Malheureusement pour Sony Interactive Entertainment et Firewalk Studios, le bide absolu de Concord semble se confirmer de plus en plus. Même si c'est à prendre avec des pincettes, le jeu n'aurait écoulé qu'environ 25 000 exemplaires sur PS5... et PC. Une catastrophe pour ce hero shooter qui a nécessité huit ans de développement. Si les chiffres publiés sont exacts, le destin du titre est pour ainsi dire scellé. Sauf si les développeurs réagissent pas et décident de le transformer en un free to play par exemple pour lui offrir une seconde chance.

Gare aux spoilers pour cette exclu PS5 très attendue

Les sorties jeux vidéo de septembre 2024 vont vider votre portefeuille et épuiser tout votre temps libre. Un déluge de titres attendus sont dans les starting-blocks comme Final Fantasy 16 PC, Le Vaillant Petit Page (The Plucky Squire), Dead Rising Deluxe Remaster, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, The Casting of Frank Stone, Harry Potter: Quidditch Champions ou le prochain jeu PS5 Astro Bot. Après le flop de Concord, Sony Interactive Entertainment ne peut absolument pas se rater. Mais aux dernières nouvelles, ça ne devrait pas être le cas.

Du peu qu'on a pu essayer lors du Summer Game Fest 2024, Astro Bot pourrait bien être une pépite d'aventure / plateforme 3D et faire honneur aux précédents jeux de la licence. Normalement, sa sortie est prévue pour le 6 septembre, mais certains ont déjà mis la main dessus comme en atteste cette image de la version physique. Un utilisateur de Kick, le service concurrent à Twitch, a même diffusé ses sessions de jeu. La prochaine grosse exclu PS5 est donc dans la nature, il faut faire plus attention que jamais aux spoilers !

Oui, il n'y aura pas d'histoire à gâcher dans Astro Bot, mais certains veulent peut-être garder la surprise des environnements, des nouveaux pouvoirs ou encore des robots à collecter dans chaque niveau. D'ailleurs une liste des personnages à ramasser a leaké il y a quelques jours. Cette exclusivité PS5 sera disponible en édition boite et en dématérialisé dès vendredi, et voici le trailer de lancement. Mais attention, ça spoile forcément des décors.

Source : via RandomMGSFan sur X.