Concord sera la première exclusivité PS5 de cette seconde moitié de l'année 2024. Et une fois n'est pas coutume, Sony Interactive Entertainment semble avoir du mal à créer de l'engouement autour de son hero shooter à la Overwatch. Certains fustigent déjà le character design de personnages, quand d'autres trouvent à redire sur le gameplay en lui-même. Car oui, s'il ne sort que le 23 août sur PlayStation 5 et PC, le jeu de tir s'est offert deux bêtas en amont de son lancement. On verra donc très prochainement ce que le sort réserve à cette exclu. D'ici les premiers retours, et notre verdict final, un leak massif sur LA grosse exclu de cette fin d'année vient de tomber.

Un énorme leak pour cette exclu PS5 très attendue

D'ici quelques jours et jusqu'à la fin de l'année, vous allez avoir différentes raisons de rallumer votre PS5. Il y aura donc le hero shooter Concord, Silent Hill 2 Remake qui s'annonce finalement très bon et... Astro Bot - en plus des jeux tiers. L'adorable mascotte de la Team Asobi, qui a déjà démontré tout son potentiel à travers le jeu gratuit Astro's Playroom et Astro Bot Rescue Mission, est de retour très bientôt sur PlayStation 5. Et le petit robot n'est pas là pour faire de la figuration. En effet, le soft proposera 80 niveaux, classiques et beaucoup plus difficiles, et rendra encore hommage à l'histoire de PlayStation.

Le nouveau jeu PS5 Astro Bot vous demandera de rapatrier 150 robots perdus dans les environnements, en sachant que certains peuvent être débloqués dans Astro's Playroom. C'est le cas de Lady Maria (Bloodborne The Old Hunter), Selene (Returnal), d'un pilote (Gran Turismo) et Ape (Ape Escape). Dans ces 150 robots, vous identifierez tout un tas de personnages liés à PlayStation comme Sam Porter Bridges de Death Stranding, Crash de Crash Bandicoot, Psycho Mantis ou Solid Snake de MGS ou encore Abe d'Oddworld. Sony Interactive Entertainment aurait certainement voulu préserver la surprise, mais malheureusement, des copies sont visiblement dans la nature et des internautes ont dévoilé 72 robots à retrouver dans Astro Bot sur PS5.

Une première liste des robots à trouver dans Astro Bot

Ci-dessous une première liste avec un peu moins de la moitié des robots à secourir dans le nouveau jeu PS5 Astro Bot.

Abe (Oddworld)

Aigis, Joker et Teddie (Persona)

Aku Aku et Crash (Crash Bandicoot)

Alucard (Castlevania)

Alundra (The Adventures of Alundra)

Amaterasu (Okami)

Arthur (Ghosts 'n Goblins)

Ash (Concrete Genie)

Auricom Racer, Piranha Racer et Qirex Racer (Wipeout)

Buzz (Buzz!)

Le chat (Stray)

Chaurli (God of War)

Chloe, Elena, Sam et Sully (Uncharted)

Chop Chop Master Onion (PaRappa the Rapper)

Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine et Leon Kennedy (Resident Evil)

Clicker, Ellie et Joel (The Last of Us)

Cole (InFamous)

Dante (Devil May Cry)

Dart Feld (The Legend of Dragoon)

Dusty et Raven (Gravity Rush)

Erend, Rost, Sylens et le Grand-Cou (Horizon)

Iota (Tearaway)

Jaster Rogue (Rogue Galaxy)

Kazuma Kiryu (Yakuza)

Kazuya Mishima (Tekken)

Ken Masters and Ryu (Street Fighters)

Kena (Kena: Bridge of Spirits)

Klonoa (Klonoa)

Knack (Knack)

Kuro et Toro (Doko Demo Issyo)

Kutaro (Puppeteer)

Little Devil (Devil Dice)

Max (Dark Chronicles)

Moss (Moss)

Octodad (Octodad: Dadliest Catch)

Patapon (Patapon)

Psycho Mantis, Raiden et Solid Snake (Metal Gear Solid 1 & 2)

Pyramid Head (Silent Hill)

Robbit (Jumping Flash)

Rudy (Wild Arms)

Sackboy (LittleBigPlanet)

Sam Porter Bridges (Death Stranding)

Sir Daniel Fortesque (Medievil)

Slayer of Demons (Demon's Souls)

Sol Badguy (Guilty Gear)

Specter (Ape Escape)

Spyro (Spyro the Dragon)

The Prince (Katamari)

Ulala (Space Channel 5)

Source : ResetERA.