On le sait maintenant, Sony a investi et continuera d’investir, dans les jeux service pour venir faire gonfler le catalogue de sa PS5. Des jeux au potentiel particulièrement juteux puisqu’ils permettent de dégager de gros revenus sur le moyen et long terme. Depuis plusieurs années, ce genre de jeux est en croissance exponentielle, notamment depuis l’explosion des AAA gratuits comme Fortnite ou encore Warzone pour ne citer que les plus gros qui tournent encore activement. Mais globalement, plus ça va, plus les jeux sont conçus pour durer.

Sony se développe côté jeux service

Destiny 2, désormais sous l’égide de PlayStation depuis que le géant a acquis Bungie, en est un bon exemple. Le jeu est payant au lancement, les DLC aussi, mais les mises à jour s'enchaînent, le contenu gratuit et événementiel également, ce qui assure au jeu une durée de vie colossale. Mais des jeux qui, de prime abord, ne semble pas être taillés pour cela, se transforme finalement en jeu service. C'est le cas par exemple de Gran Turismo 7, Assassin's Creed ou pléthore d'autres titres du genre disponible sur PS5 ou ailleurs. Les joueurs restent, vont et viennent, et les revenus suivent.

Sony souhaite donc conserver un maximum ses joueurs sur ses jeux en leur proposant des titres exclusifs conçus pour durer. C’est d’ailleurs pour cela que la firme s’est rapprochée d’experts comme Bungie, qui auront la lourde tâche de porter l’étendard de cette nouvelle stratégie. Dernièrement, Sony a même recruté le studio Firewalk qui développe actuellement l’un de ces fameux gros jeux service.

Destiny 2 ne cesse d'évoluer et cartonne toujours depuis des années

Près de 10 jeux en développement sur PS5, mais pas que

Mais tout un tas d’autres studios sont également sur le pied de guerre, dont certains historiques comme Naugthy Dog ou encore London Studio. Au total, c'est une dizaine de jeux qui sont actuellement en développement. A noter que la plupart de ces jeux seront des exclusivités PS5 (pour ce qui concerne les consoles) mais seront également disponible sur PC. Les Dogs par exemple, sont actuellement en train de décliner l’une de leur plus forte licence, The Last of Us, en jeu multijoueur typé jeu service. De quoi glacer le sang des fans de la première heure, quand bien même ils ont pu adoré le mode Factions du The Last of Us originel.

Depuis des années, notamment à cause des nombreuses dérives de certains titres, les jeux service sont très mal perçus. Jeu vide au lancement, structure répétitive peu engageante, microtransactions abusives, etc. L’image de ce genre n’est pas des plus séduisantes. Pourtant, ils sont partout. Si l’on a tendance à ne penser qu’à des jeux comme Fortnite, Destiny ou encore Warzone lorsque l’on parle de jeux service, la vérité, c’est que le spectre s’est désormais élargi. Et c’est sur cela que Sony souhaite rassurer les joueurs.

The Last of Us Factions devrait bientôt nous donner de ses nouvelles

PlayStation se veut rassurant et promet de belles choses

Dans une interview pour GameIndustry, Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios à bien affirmé que s’il y a bien 10 jeux service actuellement en développement sur PS5, ce ne seront pas tous des Destiny ou Fortnite-like, pas du tout. Pour Hulst, le terme générique est parfois utilisé comme un mot générique qui a tendance à se concentrer sur un seul genre, voire un seul modèle commercial. Il affirme cependant que « les studios PlayStation développent toutes sortes de jeux que l’on peut qualifier de “jeux service”, ciblant différents genres, différents calendriers de sortie et de différentes tailles ». Il précise que tous ces jeux viseront différents publics. En tout cas, Hulst est confiant. Il sait que les studios PlayStation savent ce qu’ils font et qu’ils ont « toujours été capables de créer des mondes et des histoires que les fans adorent ».

Si l’on devrait bien avoir des jeux plus ou moins similaires à la structure d’un Destiny donc, ce ne sera toutefois pas une norme. Le directeur des PlayStation Studios confirme ici que l’on doit s’attendre à des expériences différentes donc, et qui profiteront d’un suivi de tous les instants. On attend maintenant de voir ça.

Et vous, quels types de jeu vous préférez ?