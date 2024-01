On le sait depuis toujours, le point fort de Sony ce sont évidemment ses jeux. C'est d'ailleurs pour cette raison que Microsoft, depuis quelques années, opère un changement fondamental de sa stratégie en rachetant des studios et en proposant des exclusivités. La récente annonce d'Indiana Jones en est la preuve ultime. Le héros au chapeau ne sera pas jouable sur PS5. Pour autant, le constructeur nippon peut être fier, notamment avec sa PS4. Explications.

La PS4, encore bien vivante

Selon les données récentes de Games Sales Data, la PS4 a réalisé des ventes de jeux plus importantes en Europe en 2023 que les consoles Xbox Series X/S... Un comble pour une ancienne console.

En ce qui concerne les plateformes, le PC était en première position en termes de ventes de jeux, suivi de la PS5 en deuxième position, de la Switch en troisième position, de la PS4 en quatrième position, et des Xbox Series S et X en cinquième position. Parmi ces cinq plateformes, la Switch et la PS4 ont été les seules à enregistrer une baisse des ventes de jeux par rapport à l'année précédente.

Parmi les jeux les plus vendus, EA Sports FC 24 s'est distingué en tête de liste avec une marge confortable, tandis que Hogwarts Legacy a pris la deuxième place. Les ventes de Call of Duty: Modern Warfare 3 ont chuté de 32 % par rapport à 2022, ce qui a conduit à son absence dans le top trois des jeux les plus vendus de l'année.

De belles performances

Cette performance de la PS4, une console de génération précédente, souligne sa popularité durable et son large catalogue de jeux. La PS5, bien qu'étant la console la plus récente de Sony, suit de près, illustrant la forte demande pour les jeux de nouvelle génération. La Nintendo Switch, avec son concept hybride unique, continue également de bien se vendre en Europe. Et cela malgré la baisse notable de ventes de jeux.

Les données GSD montrent une industrie du jeu vidéo dynamique en Europe, avec une croissance continue malgré l'évolution constante des technologies et des préférences des joueurs. La compétition entre les différentes plateformes reste intense, chaque console offrant une expérience de jeu unique à ses utilisateurs. Avec ces données, on comprend en tout cas pourquoi Sony porte ses exclusivités sur PC.