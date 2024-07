La PS4 est dans le top 5 des consoles les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo. Mais la machine a aussi permis à une des plus grandes sociétés de la tech de ne pas mettre la clé sous la porte.

La PS4 est actuellement la cinquième console de jeu vidéo la plus vendue, toutes époques confondues, et le deuxième plus gros succès de toute l'histoire de PlayStation. Seule la PS2 parvient encore et toujours à faire mieux avec plus de 155 millions d'unités écoulées. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est les répercussions de cet immense carton sur l'un des partenaires de Sony Interactive Entertainment qui a bien fait de s'associer avec le constructeur japonais.

La PS4 à la rescousse d'un vrai de la tech

Après 10 ans sur le marché, et des ventes forcément en déclin, Sony Interactive Entertainment s'est résigné à tourner la page PS4. Même si des revendeurs tels qu'Amazon ou la Fnac ont encore du stock, la société a arrêté les comptes. Les chiffres de vente ne font plus partie des bilans financiers depuis plusieurs mois, et la PlayStation 4 a donc fini sa course avec 117,2 millions d'unités. Un nombre colossal qui a permis d'entrer dans le cercle fermé du top 5 des consoles des plus vendues. Mais cette performance a également sauvé AMD de la faillite.

En effet, bien avant le lancement de la PS4 en 2013, AMD a traversé des années très compliquées avec un volume de ventes et un bénéfice net dans le rouge. En 2008, l'entreprise a même dû s'allier avec un acteur extérieur pour éponger une lourde dette. Les raisons sont multiples, mais le principal facteur qui explique les échecs d'AMD, c'est le manque de compétitivité pendant très longtemps face à Intel d'un côté et Nvidia de l'autre. La PS4 a tout changé.

Sur LinkedIn, Renato Fragale, encore en poste chez AMD, a déclaré que le carton de la PS4, qui était équipée d'un APU AMD, a sauvé la société de la faillite « J'ai dirigé une équipe de 15 personnes chargée du développement produit pour la PS4, qui s'est vendue à plus de 91 millions d'unités à ce jour. C'est considéré comme l'un des meilleurs lancements de l'histoire d'AMD, qui a permis d'éviter la faillite de l'entreprise ». La collaboration a été fructueuse dans les deux sens puisque Sony Interactive Entertainment s'est encore tourné vers AMD pour sa PS5.

Source : LinkedIn via Timur222.