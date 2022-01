Véritable grand-messe de l'innovation technologique, le CES qui ouvrait il y a quelques heures ses portes à Las Vegas. Et parmi les points évoqués par Sony, celui de la PlayStation 5.

La présentation de Sony aura évidemment contribué à braquer un bon coup de projecteur sur le PlayStation VR 2 qui fera un jour le bonheur des amateurs de réalité virtuelle sur consoles. Pour autant, le président Jim Ryan en a également profité pour rappeler que la PlayStation 5 profite régulièrement de mises à jour, qui ne font pas qu'améliorer les performances globales du système. Oh que non.

"Mais on se bat déjà pour la PlayStation 5 !"

Ces derniers mois, Sony aura ainsi proposé son fameux son en 3D sur des enceintes externes, et permis le partage de jeu entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5 via la fonction share play. Mais en 2022, l'heure sera à la compétition, dixit Ryan :

Cette année, nous avons également prévu de proposer une fonctionnalité de tournois sur PS4 et PS5.

Au-delà d'un simple visuel, Sony n'a pas souhaité s'attarder sur cette future mise à jour, mais l'évocation de tournois que l'on imagine intégrés à l'écosystème maison n'est pas sans rappeler l'un des (très (nombreux)) rachats effectués par Sony en 2021 : celui du championnat EVO.

Si les tournois apparaissent déjà en bonne place sur le site officiel du constructeur, principalement sur PS4, il y a fort à parier que la compétition occupera une place à part dans les futurs mises à jour des deux générations. De quoi faire oublier la pénurie de PlayStation 5 ? Rien n'est moins sûr.

Quelles fonctionnalités attendez-vous de la part de Sony en matière d'eSport ? Faites-nous part de vos avis cancelés dans les commentaires ci-dessous !