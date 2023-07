Et oui, la PlayStation 4 n’est pas encore tout à fait enterrée. Preuve en est, Sony continue de mettre sa console à jour aujourd’hui avec la version 10.70.

Après la PlayStation 5, au tour de la PS4. Les yeux ont beau être rivés sur la nouvelle génération, les constructeurs n’en oublient pas pour autant leurs précédentes consoles. De temps à autres, de nouvelles mises à jour sont déployées. Alors que sa grande sœur a accueilli un patch de routine dans la matinée, c’est désormais la PS4 qui déploie un nouveau patch. Voici ce qui change.

Une nouvelle mise à jour pour la PS4

Sony est prêt à tourner la page avec la PS4. L’éditeur japonais l’a répété à plusieurs reprises, sa console sera définitivement abandonnée d’ici 2025. D’ici là, le constructeur continue d’offrir un minimum de support à celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué pour sa grande sœur. Et alors que la PS5 a reçu un petit patch aujourd’hui, c’est au tour de la PS4 de recevoir une nouvelle mise à jour. Comme d’habitude, elle se lancera automatiquement au démarrage de la console, si tant est qu’elle soit connectée à Internet. La manipulation ne sera pas bien longue, puisqu’il s’agit d’une update de routine. Vous l’avez dans le mille, ce sont encore une fois les performances du système qui sont améliorées. Pas besoin d’y aller par quatre chemins, voici les patch notes de la version 10.70 de la PS4 :

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

Inutile de préciser qu’il ne faut désormais plus s’attendre à de grosses mises à jour pour la console. Seule la PS5 recevra de nouvelles fonctionnalités, qui se laisseront d’abord approcher par les bêta testeurs avant que les updates majeures ne soient déployées auprès du grand public. Étant donné que les deux dernières machines de Sony ont reçu un patch semblable à quelques heures d’intervalles seulement, il y a de fortes chances que cette mise à jour corrige une faille de sécurité pour les deux systèmes. Certains utilisateurs semblent avoir des problèmes à l’installer, mais l’information reste à prendre avec des pincettes vu que la console est depuis longtemps au placard pour la rédaction. Les soucis ne semblent concerner qu’une toute petite minorité, mais on rappelle qu’il est possible d’installer une mise à jour manuellement depuis une clé USB en passant par le site officiel.