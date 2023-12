Une mise à jour PS5 est disponible depuis quelques heures. Cette update, qui est encore assez légère avec son poids de 1,185 Go, est un peu plus fournie que les autres. Au-delà de l'amélioration des performances et d'autres ajustements, elle comporte des correctifs visant à protéger la console. Dans le même temps, Sony a aussi déployé un firmware similaire pour la PS4.

Une nouvelle mise à jour 11.02 PS4 indispensable

La PlayStation 5 est passée en version 23.02-08.40.00 ces dernières heures. Une mise à jour bien plus importante que les précédentes puisqu'elle comble une faille de sécurité. Laquelle ? Le constructeur japonais n'apporte pas de précisions, certainement pour éviter que des personnes malveillantes ne s'emparent de la brèche pour causer des problèmes. Est-ce en lien avec la perte soudaine de jeux achetés ? On ne le saura pas, mais il vaut mieux l'installer. Et dans tous les cas, le choix est rarement laissé aux joueurs qui veulent continuer à bénéficier de toutes les fonctionnalités de la machine. Notamment en ce qui concerne toutes les options en ligne.

Depuis quelques heures, une nouvelle mise à jour PS4 est aussi apparu sur les serveurs de PlayStation. Et surprise, les notes de patch sont identiques. Ainsi, le plus gros changement occasionné par ce patch a trait à la sécurité. La firme nippone ayant procédé à quelques modifications sur le système d'exploitation de la PS4. Bien entendu, il y a aussi les traditionnelles amélioration de stabilité. Enfin, on trouve également des correctifs pour les messages ou l'ergonomie de certains écrans.

Notes de patch de la mise à jour 11.02 PlayStation 4

Modifications liées la sécurité du logiciel système.

Amélioration des performances et de la stabilité du logiciel système.

Amélioration des messages ainsi que de l'ergonomie de certains écrans.

Ce firmware PS4 est disponible au téléchargement et pèse moins lourd que la mise à jour PS5. Le patch fait en effet 495 Mb et s'installera par conséquent encore plus rapidement. Lors du précédent, Sony avait déjà amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans, en plus de permettre aux utilisateurs de « voir les réactions par emojis aux messages ». De plus, la maj PS4 11.00 a permis de rendre plus facile la connexion à la console via l'application PlayStation App. Avec ce programme mobile, il n'est plus nécessaire d'avoir un mot de passe. L'authentification se fait en scannant un QR Code, tandis que certains actions liées à cela « peuvent également utiliser les notifications push sur l'application PS App ».