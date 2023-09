On dirait bien que c'est la journée des mises à jour pour les consoles PlayStation. Après celle de la PS5, Sony trifouille les entrailles logiciel de sa vieille PS4. Faites chauffer la connexion, même si ça ne pèse pas bien lourd, car il y a quelques améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Une mise à jour inédite pour la PS4, c'est l'heure du changement

À ce stade du cycle de vie de la console, avec sa sœur cadette sur le marché, chaque mise à jour PS4 est relativement anecdotique. Le firmware 10.71 publié cet été n'apportait rien, si ce n'est l'éternelle « amélioration des performances du système ». En clair, la chasse aux éventuelles failles qui pourraient menacer d'une manière ou d'une autre la machine, voire plus. Pas très utile dans le fond, mais obligatoire pour pouvoir continuer de profiter des services en ligne.

Quelques semaines plus tard, voilà qu'arrive la mise à jour 11.00 PS4 et cette fois, il y a des nouveautés. Alors, non, il n'y a toujours rien d'incroyable, mais peut-être que vous trouverez votre bonheur dans ces petits ajouts. Le plus notable reste la possibilité de vous connecter à votre PlayStation 4 sans mot de passe, via l'application mobile PS App. Les utilisateurs peuvent aussi voir « les réactions par emojis aux messages », et ces derniers ainsi que l'ergonomie de certains écrans ont été améliorés. Cette mise à jour 11.00 PS4 pèse 495,4 Mb pour information.

Fonctionnalités du patch logiciel 11.00 de la PlayStation 4

Vous pouvez désormais vous connecter à votre console PS4 sans mot de passe à l'aide de l'application PS App.

Sur votre appareil mobile, scannez le code QR pour vous connecter, comme sur PS5. Certaines actions d'authentification peuvent également utiliser les notifications push sur l'application PS App. Vous pouvez maintenant voir les réactions par emojis aux messages.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

De grosses nouveautés pour le firmware PS5 23.02-08.00.00

La PS4 n'est donc pas un cas isolé puisqu'en ce mercredi 13 septembre 2023, une énorme mise à jour PS5 est disponible. Après quelques semaines de bêta-test, Sony Interactive Entertainment est suffisamment confiant pour l'avoir rendue publique. La PlayStation 5 accueille plus d'options d'accessibilité avec le patch système 23.02-08.00.00. Ceux qui ont besoin d'une aide pour s'adonner à ce loisir pourront se reposer sur quelqu'un de son foyer avec la possibilité de brancher une seconde manette. L'idée est de pouvoir, grâce à une autre personne, contrôler la machine sans problème supplémentaire. Les joueurs handicapés peuvent également profiter du retour haptique de la DualSense pour une réplique physique des effets sonores de la PS5.

En termes de fonctionnalités qui s'adressent à tout le monde, il y a la prise en charge des appareils Dolby Atmos avec l'émulation via le Tempest Audio 3D de la PlayStation 5. Ce n'est pas le format audio natif, mais ça fait réellement illusion selon les premiers avis. Il y a aussi la fin de la limite pour les SSD M.2. Maintenant, un disque de 8 To peut être installé, contre 4 To auparavant. Pour tout le reste, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre article complet.