La PS4 a beau soufflé sa dixième bougie cette année, elle n'est pas morte. Pas encore, oui, mais Sony envisage tout même de planter le dernier clou dans le cercueil à l'horizon 2025. Au moins pour les exclusivités PlayStation Studios. Pendant qu'elle vivote un peu, le constructeur assure le service après-vente avec des mises à jour. La nouvelle est là mais qu'apporte t-elle de bien intéressant ? Pas grand-chose comme souvent...

Encore une nouvelle mise à jour pour la PS4

Même si le constructeur japonais est pleinement focalisé sur sa PS5, la PS4 fait encore l'objet d'une attention particulière. La firme s'évertue en effet à maintenir les performances de la console à un certain niveau, et fait en sorte que des problèmes de sécurité n'interviennent pas. C'est pour ces deux raisons que des patchs sont mis en ligne plus ou moins régulièrement.

Ça continue avec la nouvelle mise à jour 10.71, et pour ne pas changer, il n'y a aucun bouleversement. Les notes de patch de la version 10.71 de la PS4 révèlent une simple amélioration des performances système. Voici ce qu'on peut lire sur le site officiel PlayStation :

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

C'est donc clair, pas de nouveautés majeures pour les utilisateurs malheureusement, et c'est peu probable que ça change. La mise à jour PS4 10.50 avait cependant permis d'afficher les emojis Unicode 15.0, de voir la console sur laquelle d'autres personnes de votre session joue (sur certains jeux), d'afficher dans votre liste d'amis les amis qui sont actifs sur l'application mobile PlayStation App ou d'avoir accès aux applications autorisées. Celles qui sont associées au compte PS Network et qui partage des données. C'était bien maigre et Sony ne devrait plus déployer de patchs pour ajouter des fonctionnalités à la PS4. Elle a fait son temps et certains jeux ne sortiront pas non plus dessus.

Crédits : PlayStation.

Et pour la PS5 également

La PS4 vit ses dernières années dans la tranquillité la plus totale, mais il reste encore beaucoup de travail à abattre pour la PS5. Une énorme mise à jour est en phase de bêta-test et sera disponible pour tous plus tard dans l'année. Et là en revanche, c'est un festival de nouveautés, de fonctionnalités et de changements significatifs pour les utilisateurs.

Une fonctionnalité ultra pratique permettra de couper les bips sonores lors de l'allumage de la PlayStation 5, de sa mise en veille ou de son extinction. Dans les nouvelles choses, on note aussi l'arrivée prochaine du Dolby Atmos et de la prise en charge des SSD M.2 de 8To au lieu de 4To. Vos jeux vont respirer mais votre portefeuille également vu le prix actuel pour une telle capacité. L'accessibilité de la console aux handicapés s'améliorera avec cette mise à jour.

À terme, Sony prévoit d'intégrer son programme de fidélité PlayStation Stars à l'interface de la machine, et de perfectionner le rendu des jeux en cloud gaming. Une option réservée aux membres de l'abonnement PS Plus Premium. Si c'est votre cas et que vous êtes inscrits au programme Bêta, alors vous aurez peut-être une chance d'essayer les titres suivants en 4K via la technologie du cloud gaming qui nécessite une connexion Internet solide.