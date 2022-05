À quand la fin des sorties de jeux crossgen et de titres PS4 tout court ? Sony semble avoir pris sa décision. La grande sœur de la PS5 a encore un peu de temps devant elle avant d'être définitivement oubliée.

Pour l'instant, face à la pénurie, Sony n'a pas eu d'autres choix que de prolonger l'existence de la PS4. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et celle de la PlayStation 4 a été arrêtée par Sony Interactive Entertainment.

Dans 2 ou 3 ans, la PS4, y'en aura plus

Lors de la récente présentation à ses investisseurs, Sony a glissé un indice sur l'avenir de sa PS4 après plus de huit ans sur le marché. Si l'on en croit le slide ci-dessous, il n'y aurait plus aucun jeu exclusif first-party sur PlayStation 4 d'ici 2025, grand maximum. Soit dans 3 ans. Comme le montre le graphique, à cette période, le constructeur s'attend à avoir uniquement des revenus en provenance de sa PS5, mais aussi du PC et des mobiles. Deux nouveaux terrains que la société japonaise veut pleinement investir en sortant la moitié de ses jeux sur ces plateformes.

Aujourd'hui, les ventes de PlayStation 4 plongent complètement. On observe en plus un autre phénomène : certains se retiennent d'acheter des hits comme Horizon Forbidden West, tant qu'ils n'ont pas une PS5 à la maison. En effet, à chaque livraison de PlayStation 5, on voit des jeux comme Horizon 2 ou Marvel's Spider-Man Miles Morales rebondir dans les charts.

Pour le moment, les futures exclusivités PlayStation de 2023-2025 sont listées sur PS5 uniquement comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Marvel's Wolverine, voire PC comme l'exclu de Jade Raymond. La dernière exclu crossgen à notre connaissance est God of War Ragnarök, dont la date de sortie aurait fuité.