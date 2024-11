Même après près de 20 ans d'existence, la PS3 n'est toujours pas morte, bien que Sony se soit efforcé de désactiver plusieurs fonctionnalités. Par exemple, depuis 2022, il est impossible de créer un compte via la console, et il faut plutôt réaliser cette manipulation via le navigateur web d'un PC. Et c'est la même chose pour la pauvre PS Vita. En revanche, la boutique PlayStation Store est toujours accessible sur PlayStation 3, peut-être parce que la machine a encore son public.

Un secret PS3 encore inconnu pour certains

En février 2023, la PS3 avait encore plus d'1,9 million de joueurs. Un an plus tard, la console a même reçu une mise à jour officielle pour améliorer les performances du système. Ce firmware 4.91 permettait également de renouveler la clé de chiffrement du lecteur blu-ray. Voilà pour les dernières nouveautés, mais un secret dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance a refait surface sur X. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité inédite ajoutée via un patch, mais d'un élément présent depuis les début sur le menu d'accueil.

Dix ans plus tard, des internautes continuent de temps à autre de découvrir qu'il est possible d'interagir avec la vague de particules du menu PS3 XMB (XrossMediaBar). Si vous avez encore une manette Sixaxis en état de fonctionnement, essayez de la bouger à droite ou à gauche. Normalement, vous devriez voir que les particules se déplacent bien suivant le mouvement réalisé avec la manette. Ce secret n'est pas nouveau, mais il est pourtant passé souvent inaperçu. Un petit easter egg qui n'est pas bouleversant, mais ce genre de découverte est toujours sympathique. De votre côté, étiez-vous au courant de cette anecdote sur la PS3 ? Allez-vous, comme des internautes, ressortir la console du placard, à la brancher et l'allumer simplement pour essayer de reproduire la vidéo ?

