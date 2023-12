Non, la PS3 n'est pas morte ! Il n'y a plus de jeux depuis des années et deux générations nous séparent, mais elle cartonne toujours ! Et on ne parle pas de quelques centaine de machines, non, on parle en millions.

Ca fait désormais 3 ans que les consoles PS5 et Xbox Series sont lancées. Une nouvelle génération de machines qui a eu beaucoup de mal à se faire une place sur le marché, notamment à cause de la fameuse pandémie de la COVID-19. Un contexte très difficile qui a ébranlé le monde entier et bien entendu l’industrie, durant de nombreux mois. Une galère qui s’est réellement terminée qu’il y a très récemment en début d’année (oui, oui ce n’est pas si loin). L’état du marché est donc pas mal chamboulé, en tout cas très loin de ce que l'on est en droit d'attendre de la fameuse « Next Gen » lancé fin 2020 avec la PlayStation 5, et si l’on en croit les chiffres de Sony, beaucoup de joueurs n’ont pas encore franchi le pas d'ailleurs. Pire, d'irréductible gamer restent toujours sur leur bonne vieille PS3 et ils sont un bon paquet !

La PS3 toujours vivante !

Des documents faisant un état des lieux des activités sur l’écosystème PlayStation se sont retrouvés sur le net suite à l’important piratage du studio d’Insomniac. Des données qui mettent en lumière le nombre de comptes actifs sur le PSN. Il ne s’agit pas du nombre d’abonnés au PlayStation Plus mais bel et bien du nombre d’utilisateurs ayant connecté leur compte et leur machine sur le PSN, tout simplement. En tout, toute plateforme confondue, il y aurait pas moins de 107 millions de comptes actifs au mois de février 2023. Un chiffre vertigineux que se partagent trois consoles principales, oui on dit bien trois.

La PS5, nouvelle console de l’écurie, comptabilise à peu de chose près 38 millions d’utilisateurs. Sa grande sœur la PlayStation 4 quant à elle enregistre encore, accrochez-vous, plus de 70 millions de joueurs, c’est colossal. Mais le plus surprenant dans tout ça, c’est que la PS3 cartonne toujours auprès des joueurs ! Oui, oui, elle est elle aussi toujours très active. Plus d’1,9 million de joueurs utilisaient encore leur machine en février 2023. Pourtant, il n’y a plus grand-chose à y trouver, les service en ligne s'amenuisent petit à petit (notamment côté jeux) et les jeux ne sont plus développés sur la machine depuis des années. Mais rien y fait, certains joueurs n’ont visiblement pas envie de changer de crémerie.

Mais la PS5 a enfin le vent en poupe !

On est bien loin des migrations à l’ancienne où tout le monde s’arrachait les nouvelles machines comme du petit pain. On sent bien qu’ici, franchir le pas rend encore un peu frileux. Et en même temps, il aura fallu attendre 2023 pour voir débarquer de VRAIS jeux nouvelle génération après des mois de retards. Et encore, beaucoup d’entre eux sont toujours cross-plateforme. Que ce soit les professionnels ou les joueurs, tout le monde a du mal à faire la transition.

Il est toutefois bon de noter que 2023 a clairement changé les tendances. Désormais bien plus accessible, les PS5 se sont vendues par palettes entières toute l’année. La barre des 40 millions d’unités a été franchie en juillet, tandis que celle des 50 millions a été atteinte en décembre. L’augmentation des prix n’a visiblement pas freiné les ardeurs des joueurs, même si les nombreuses promotions ont certainement aidé les machines à se vendre et ce n’est pas près de se finir. Une PS5 Slim a vu le jour et va devenir le nouveau standard de la marque, tandis qu’une PS5 Pro se profile dans les années à venir. La météo s’annonce plutôt bonne chez PlayStation.