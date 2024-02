La PS3 a 17 ans, mais elle n'est pas encore tout à fait morte. Même si le support du lecteur blu-ray a été amélioré en 2021, pour prendre en charge les films les plus récents, Sony n'a pas réellement œuvré pour la maintenir en vie. Et ça peut se comprendre après tout ce temps. Reste qu'au fil des derniers mois, de plus en plus de fonctionnalités ont été supprimées ou au moins limitées. Mais contre toute attente, un nouveau firmware vient d'être mis en ligne. Des changements majeurs ?

Une mise à jour 4.91 pour la PS3, les détails

Après tout ce temps passé, la sortie de la PS4 et de la PS5, on ne s'attendait pas ce que Sony ait une intention pour sa vieille PS3. Aussi bonne la console soit-elle, ça fait un bail que la page est tournée. Mais pas pour tout le monde visiblement parce qu'en décembre 2023, le constructeur a fait savoir qu'il y avait tout de même 1,9 millions de joueurs actifs sur PlayStation 3. Une performance étonnante dans la mesure où les fonctionnalités en ligne se réduisent comme peau de chagrin. La mise à jour 4.89 empêchait par exemple la création de compte PSN depuis la PS3.

Le firmware suivant, le 4.90, servait quant à lui à « améliorer les performances du système » PS3. Une formule classique et passe-partout qu'on voit très souvent. Et surprise, plus d'un an après ce patch, la PlayStation 3 accueille une mise à jour 4.91. Une révolution ? Il ne faut pas rêver. Le support officiel indique qu'il s'agit encore d'un correctif de routine.

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système PS3. La mise à jour permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, d'une meilleure ergonomie et d'une sécurité renforcée Via PlayStation.

La mise à jour PS3 4.91 demande 200 Mo d'espace libre sur le disque dur de la console. En revanche, il y a un élément caché lié au blu-ray. Si vous voulez continuer à lire des films, il faut impérativement installer le patch pour « renouveler clé de chiffrement » du lecteur BD. Cette clé permet notamment de protéger les droits d'auteur, en plus d'être primordiale pour l'utilisateur final.